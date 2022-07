Il quitte sa fiancée enceinte pour épouser un homme

Il largue son ex-fiancée enceinte pour épouser un autre homme.

Clarence Yarbrough serait sur le point de se marier avec son petit ami le jour même qu’il était censé épouser sa fiancée qu’il a larguée après l’avoir engrossée.

Dans une publication sur sa page Facebook, le petit ami de Clarence, Kirk, a révélé qu’ils sont sortis ensemble pendant deux ans avant de se séparer, et qu’ils n’ont pas été en contact pendant six mois.

Décrivant Clarence comme son « meilleur ami et l’amour de sa vie », Kirk a également révélé qu’ils ont décidé de laisser tomber leur fierté et arranger les choses.

« Laissez-moi vous dire quelque chose. Clarence et moi sommes restés 6 mois sans communication… Nous étions ensemble pendant 2 ans avant notre séparation. Pendant ces 6 mois, nous avons gardé la flamme de notre amour. Nous savons tous qu’il s’est mis en couple avec une autre et qu’ils se sont fiancés. Ma fierté ne me permettait pas de m’immiscer ou mettre fin à leur bonheur et il ne pouvait pas faire la même chose, car j’étais également en couple.

Nous nous sommes souhaités bonne chance. Nos relations n’ont pas marché. Alors, quand nous avons décidé de parler, nous avons mis de côté notre fierté, puisque c’est la raison pour laquelle nous nous sommes séparés la première fois. L’amour est vraiment un jeu de hasard et je suis prêt à miser sur mon meilleur ami et l’amour de ma vie », a-t-il écrit.

Clarence et Kirk vont se marier le même jour qu’il devait épouser son ex-fiancée. Le mariage aura lieu le 3 septembre 2022…

Source AM