Il se coupe le pouce, il est remplacé par son gros orteil (photo)

Un Britannique se coupe le pouce au travail, il est remplacé par son gros orteil

Les risques du métier. Le 9 janvier 2019, David Lee, 40 ans et cordonnier, se sectionne le pouce en coupant le talon d’une chaussure, dans son magasin de Sutton-in-Ashfield situé dans le Nottinghamshire, raconte le site de la BBC.

Un an plus tard, le cordonnier va très bien, et il a même récupéré son pouce… qui n’est autre que l’un de ses gros orteils. C’est le site de l’hôpital qui l’a opéré, l’University Hospitals of Derby and Burton (UHDB), qui raconte son histoire.

Impossible de travailler sans son pouce

Il y a un an, donc, après s’être libéré de sa machine, et avoir vu son pouce tomber au sol, David Lee ne pense pas à la douleur qui l’inonde, mais plutôt à la façon dont il va bien pouvoir gagner sa vie après l’accident.

« J’ai su à quel point c’était grave et je craignais juste de ne plus pouvoir réparer de chaussures. J’ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand j’y ai pensé, car je pensais que j’allais perdre ma boutique », se souvient-il auprès de l’établissement médical.

Le personnel médical lui suggère rapidement qu’un nouveau pouce pourrait lui être créé avec l’un de ses gros orteils. Une idée qui peut paraître saugrenue, mais qui convainc immédiatement le cordonnier, soucieux de ne plus pouvoir exercer son métier. Cette procédure a par ailleurs déjà prouvé son efficacité par le passé, en Australie, il y a 10 ans.

10 heures d’opération, une procédure complexe

Cinq jours après son accident, voilà donc le cordonnier sur la table d’opération, 10 heures durant. La procédure est des plus complexes, selon les deux chirurgiens en charge ce jour-là.

Jill Arrowsmith chirurgienne de David Lee indique sur le site de l’UHDB que cette procédure n’est offerte « qu’aux patients qui ont perdu leur pouce juste après l’articulation. »

« Ne pas avoir le pouce peut être très handicapant, surtout pour ceux qui font un travail manuel, » juge-t-elle.

Chirurgiens et patient semblent aujourd’hui ravis du résultat aujourd’hui. Un an après son terrible accident, David Lee, qui a rendu visite à ses médecins le 24 janvier dernier, est toujours maître cordonnier. Il est aujourd’hui « rempli d’admiration » pour les professionnels qui lui ont permis de récupérer sa vie. Lors de sa visite, il a par ailleurs été consacré « patient héroïque », par l’équipe de UHDB. Une histoire qui se finit bien.