Il surprend la femme de son meilleur ami avec un autre homme à l’hôtel

« J’ai surpris la femme de mon meilleur ami à l’hôtel avec un autre homme… »

En effet, j’étais le témoin de mon collègue de travail qui est également mon meilleur ami et de sa femme lors de leur mariage. Je me suis rendu dernièrement dans une ville de l’intérieur du pays en service officiel et j’ai surpris la femme de mon collègue et un autre homme dans un hôtel. Je ne pouvais pas y croire, alors je me suis tenu à distance, j’ai zoomé et filmé à travers la réception jusqu’à ce que leur réservation soit terminée et qu’ils soient entrés…

J’ai immédiatement appelé mon collègue pour demander après sa famille et il a dit qu’ils allaient bien et que sa femme s’était même rendue au village pour voir ses parents. Puis j’ai demandé s’il avait appelé le village pour vérifier qu’elle allait bien et il a dit oui. Comme je logeais également dans le même hôtel, j’ai pris le temps de prendre un maximum de photos et de vidéos de la femme et de cet homme dans la piscine de l’hôtel. Ils ne m’ont pas vu tous les deux…

Maintenant, je ne sais pas si je dois informer mon collègue ou m’occuper de mes affaires. Ils sont mariés depuis moins de 2 ans et n’ont pas encore d’enfant. Je me sens mal. Que dois-je faire ?

