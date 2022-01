Cameroun : il viole la fille de son ex…une mineure de 11 ans

La scène a eu lieu au quartier Biyem-Assi à Yaoundé

Fouda Jacques Marie pendant 2 ans a violé, enceinté et fait avorter la fille de son ex âgée de 11 ans

Le violeur et l’infirmier qui a fait avorter la mineure sont en garde à vue à la Drpj à Yaoundè

C’est une histoire qui dépasse l’entendement humain. Fouda Jacques Marie, âgé de 36 ans et taximan de profession est accusé d’avoir pendant 2 ans violé, enceinté et fait avorter la fille de 11 ans de son ex concubine avec qui il vivait pourtant dans le même domicile.

La rédaction de camerounweb.com enquête sur cette affaire depuis une semaine qu’elle a été saisie. En effet Fouda Jacques Marie, conducteur de taxi dans la ville de Yaoundé et père de 3 ans enfants dont 2 filles âgées de 17 et 15 ans et un garçon de 6 ans fût pendant 4 ans le concubin de Zom A Ntha Raissa, mère de la victime. La relation prend fin le 20 novembre dernier. Mais durant leur idylle, le couple vivait sous le même toit au quartier Biyem-Assi à Yaoundè, plus précisément au lieu-dit Biyem-Assi École. La victime Nwaga Jenny Lynne, âgée de 11 ans et élève en classe de 6 ème au lycée Leclerc à Yaoundè vivait également avec eux.

C’est depuis 2020 que Fouda a commencé à violer de la petite Jenny jusqu’à la semaine dernière au point de l’enceinter et la fait avorter. Ainsi, sur le dos, de sa copine, Fouda Jacques Marie se servait de sa fille mineure Jenny pour satisfaire ses désirs sexuels au point de l’enceinter et de la faire avorter en lui faisant les menaces de mort, si à jamais elle en parlait à qui que ce soit.

C’est le vendredi 21 janvier 2022 que le pot aux roses a été découvert par la tante de la petite Jenny alors qu’elle se trouvait chez au quartier Simbock à Yaoundè. Sa tante ayant constaté un changement dans le comportement de sa nièce, va la passer à l’interrogatoire. C’est alors qu’elle va tout raconter à sa tante. Selon les témoignages de la jeune fille, c’est depuis deux ans que Fouda Jacques Marie viole et de surcroît pendant qu’ils vivaient encore tous sous le même toit y compris sa maman et les enfants de son bourreau.

Elle révèle que Fouda l’a amené en octobre dernier pour la faire avorter dans une clinique située au quartier Acacia à Yaoundè juste avant Niki Biyem-Assi. La clinique en question porte le nom de Centre de Santé Raphaël appartenant à un certain Ayissi, un infirmier qui a d’ailleurs reconnu à la famille de la victime avoir fait avorter la mineure.

Le 24 janvier dernier, la mère de la victime a déposé une plainte chez le Chef de la division régionale de la police judiciaire du Centre contre Fouda Jacques Marie pour détournement de mineure, viol, avortement criminel etc. Le 25 janvier 2022 Fouda et l’infirmier Ayissi ont été arrêtés par les éléments de la police. Ils sont actuellement en…lire la suite ici