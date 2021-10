Imam Kanté interpelle l’État sur la situation de l’hôpital de Jaxaay

Paix sur vous

Au moment où le président Macky Sall et son ministre de la santé communiquent sur le développement sanitaire et les hopitaux de niveau n, voici une image des bâtiments de l’hôpital de Jaxaay! En arrêt depuis 2011, le bâtiment se transforme en forêt et refuge pour les animaux. Une des illustrations des moult misères de Jaxaay.

Où est le principe d’équité territoriale et de justice sociale en matière de santé publique ou bien on est juste dans les slogans ? Quel gâchis et quel échec pour la bonne gouvernance sanitaire. Finir l’existant, l’équiper et le faire fonctionner comme il se doit avec le personnel qu’il faut, c’est juste ce que demandent les populations locales.

Quel gâchis avec le haut potentiel de cet hôpital qui polarise des dizaines de milliers de Sénégalaises et sénégalais !

Voilà, tous mobilisés pour l’hôpital de Jaxaay.

Solidarité avec les populations de Jaxaay.

Nous reviendrons sur l’affaire bien sûr inchaa Allah jusqu’à son règlement correct.

Wa Salam

Ahmadou Makhtar Kanté