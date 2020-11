Immigration Clandestine : L’Etat n’a jamais été responsable selon Malick Wade Guèye

IMMIGRATION CLANDESTINE, ARRÊTONS LES ACCUSATIONS : L’ÉTAT N’A JAMAIS ÉTÉ RESPONSABLE

Chacun est libre de faire de sa vie ce que bon lui semble. Certains choix sont bien des choix audacieux, anciens ou récents qui orientent, à tout âge, nos existences sur terre.

La mondialisation a entraîné un mouvement de personnes qui construisent un réseau complexe d’interdépendances économiques et sociales au-delà des frontières.

Selon la Division de la population des Nations Unies, 191 millions de personnes, représentant 3 % de la population mondiale, vivaient hors de leur pays d’origine en 2005-2006, un changement important comparé aux 75 millions en 1960. Le nombre de migrants augmente au fil des années. Donc le phénomène n’est pas récent, il date de très longtemps. Seulement, avec les réseaux sociaux, il devient médiatisé et des hommes politiques en profitent pour accuser les autorités étatiques.

Aujourd’hui, les moyens migratoires utilisés diffèrent d’un pays à un autre. Si certains pays utilisent la voie aérienne ou terrestre pour aller s’installer dans des contrées lointaines, les migrants africains, particulièrement sénégalais utilisent eux, des pirogues (embarcations de fortune), pour rallier les côtes européennes distant de plus de 3000 km. Avec tous les risques encourus, on peut dire que 3 pirogues sur 5 n’arrivent pas à destination. La vétusté des embarcations, les surcharges, les facteurs climatiques, le manque d’équipement et de professionnalisme et les conditions du voyage ( approvisionnement en nourriture et eau) hypothèquent dangereusement les chances d’arriver sains et saufs.

Les données de l’OIM montrent que plus de 27 000 immigrants illégaux sont arrivés aux îles Canaries (Espagne) entre janvier et octobre 2006, avec plus de 3000 sénégalais et que plus de 17 000 sont arrivés à Lampedusa (Italie), dont 1500 sénégalais. En ce 2020, un peu moins de 11 mois depuis le début de l’année, le projet de l’OIM sur les migrants disparus a enregistré plus de 500 décès, la plupart au cours des mois d’octobre et de novembre. Le Sénégal a payé le plus lourd tribut.

La réalité des faits de l’immigration clandestine et les accusations qui en découlent sont perceptibles à partir des conséquences qui en découlent. S’il n’y avait pas tous ces morts, personne ne lèverait le plus petit doigt accusateur envers l’Etat. C’est comme pour dire que tout ce qui est mauvais est de la responsabilité du gouvernement.

Tant que le mensonge demeure dans nos cœurs, il ne sera jamais possible de construire une société meilleure. Arrêtons cette façon de faire de la politique et engageons nous à situer les responsabilités pour apporter les réponses appropriées à ce problème. Nos jeunes, notre richesse première sont entrain de perdre la vie de manière absurde et dangereuse. Parlons-en avec fermeté, sérieux, vérité et sincérité pour sauver notre Nation. Ouvrons leur les yeux afin qu’ils sachent que:

– pour aller en Europe par l’océan, il faut des conditions.

– que la vie en Europe n’est pas meilleure que celle qu’ils laissent au Sénégal.

– que le Sénégal doit se faire par sa jeunesse, il suffit juste de se battre.

Nous avons tendance à croire que le sénégalais cherche toujours à vivre dans les endroits de la terre où il fait bon vivre: des lieux où on gagne de l’argent facilement, où l’on mange bien, où l’on est en sécurité et où la vie est facile, au lieu de transformer son propre pays en Eldorado rêvé et souhaité.

Quand toute la jeunesse d’un pays préfère s’en aller, il y a de quoi s’inquiéter.

Ce ne sont pas les accords de pêche qui en sont la cause, nos ressources halieutiques ne sont pas surexploités car la régénération est très bien suivie et contrôlée par les services compétents. C’est le sénégalais qui a une autre conception de l’Europe, loin de la réalité.

Voilà, chers compatriotes, les pertes qui nous sont communes, et que personne ne doit pleurer pas moins que l’autre. Arrêtez de chercher à incriminer les autres à ce sujet, nos cœurs doivent être faits pour sentir la douleur. Nos fautes sont irréparables, les pleurs des familles ne tariront jamais. Cette mort atroce les fais couler, donc évitons d’attenter à de si justes regrets et à de si profondes douleurs; tout leur espoir était de les voir réussir comme d’autres jeunes partis du Sénégal. Le mieux pour ces familles serait d’en être consolée par la compassion, l’appui, l’assistance et les prières et non par la politisation de ce drame; c’est le dernier degré de l’opprobre à la suite d’une perte d’un être cher sur qui on avait fondé tout un espoir. Cyniques politiciens que vous êtes, arrêtez vos accusations portées envers les autorités. « La mort est une surprise que fait l’inconcevable au concevable. » (Paul Valéry). Ce phénomène de l’immigration clandestine n’est pas la faute de l’Etat mais un fait de société mal géré par ceux qui l’ont choisi car un voyage aussi risqué doit se faire dans de bonnes conditions.

Malick Wade GUEYE depuis Marseille