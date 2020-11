Serigne Modou Kara Mbacké était à Louga. Le Général a émis des menaces envers les hommes politiques du Sénégal notamment ceux de la mouvance présidentielle. Non sans manqué de souligner « l’ingratitude » de Macky Sall et Idrissa Seck envers le guide suprême du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba.

« Ils prononçaient le nom de Cheikh Ahmadou Bamba pendant les élections pour réaliser leurs souhaits. Maintenant qu’ils ont obtenu ce qu’ils voulaient, ils ne prononcent plus le nom du saint homme (Cheikh Ahmadou Bamba). Et pourtant ce dernier, a exaucé leurs vœux », a regretté le guide religieux avant d’émettre des menaces, selon nos confrères de Senego.

« Avec ma modeste personne, je me suis porté volontaire en tant que représentant du saint homme pour former une opposition radicale afin de faire face à eux. Mais avant d’y aller, il faut s’y mettre avec réflexion tout en procédant étape par étape. Et leur laisser le temps pour voir s’ils se soumettront à notre proposition. Le cas contraire, ils vont quitter et laisser la place à d’autres diplomates comme eux, qui sont en phase avec moi et capables de diriger ce pays », a soutenu le « Général de Bamba », qui hausse le ton.

Kara de menacer : « nous ne disons pas que tel ou tel doit quitter le pouvoir. Mais, ce qu’on dit c’est de suivre notre proposition basée sur la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Elle va tout supporter et sera le socle de ce pays. Je vous jure que s’il ne le feront pas, ils verront d’ici peu quelque chose ».