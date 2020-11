L’Espagne va rapatrier les sénégalais en situation irrégulière !

La ministre espagnole des Affaires étrangères, qui était en visite, ce weekend, à Dakar, a annoncé le rapatriement des migrants sénégalais irréguliers. En d’autres termes, ceux qui n’ont pas de papiers légaux pour vivre dans son pays. « Les migrants clandestins de nationalité sénégalaise qui arrivent en Espagne seront renvoyés dans leur pays. Nous le ferons en respectant les règles, conventions que le Sénégal a signées avec l’Espagne », a déclaré Arancha Gonzalez Laya .

La cheffe de la diplomatie espagnole, qui a fait cette annonce, note que ce sont les conséquences économiques de la pandémie du coronavirus qui ont poussé son pays à faire cette prévision et d’y préparer. « Nous savons que l’une des conséquences de cette pandémie allait être une augmentation des migrations », mais, a-t-elle signalé, « l’Espagne était prête. Le gouvernement travaille sur cette question depuis des mois, et par conséquent est en mesure de répondre de cette manière rapide et efficace ».

Selon Arancha Gonzalez Laya, son pays a reçu, en un laps de temps, des vagues importantes de migrants qui sont passées par la voie Atlantique. C’est ainsi qu’elle a annoncé le démantèlement des « réseaux criminels de la traite des êtres humains ». « L’Espagne renforcera la présence d’hommes et de femmes de la Garde civile, la Police nationale, qui se bat pour démanteler les réseaux criminels qui trafiquent des personnes dans ce pays », a-t-elle déclaré.