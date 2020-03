Incroyable ! Diop Iseg doit marier Dieyna pour…éviter la prison

La famille de Dieyna propose le mariage à Diop Iseg pour arrêter la procédure pénale, l’avocat de la chanteuse apporte des précisions : « Nous avons été approchés par l’autre partie pour une médiation pénale », a annoncé le conseil de Mamadou Diop, Pdg de l’Iseg. « L’autre partie nous a fait des propositions, par le biais de leur avocat », a-t-il révélé. Une tentative de règlement à l’amiable, afin de réparer le dommage causé par le patron de l’Iseg et trouver une solution amiable pour résoudre le problème. C’est du moins ce qu’a confié à un des avocats du directeur de l’Institut supérieur d’entrepreneurship et de gestion. De son coté, Me Ciré Clédor Ly est en colère contre l’avocat de Diop Iseg, qui a révélé le contenu de leurs discussions privées « sans aller jusqu’au bout ». L’avocat estime que Me Alassane Cissé n’avait pas à parler de propositions qui ont été faites entre confrères. Mais, il ne cache pas avoir proposé à Diop Iseg de reconnaitre l’enfant et d’épouser Dieynaba Baldé pour ne pas être poursuivi. Un « arrangement » qui se pratique dans plusieurs pays, confesse Me Ciré Ly, joint par nos confrères de Dakaractu