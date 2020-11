Incroyable…Neymar va au mariage de son ex

Neymar tient sa promesse en assistant au mariage de son ex

Après sa séparation avec Bruna marquezine, l’international Brésilien Neymar avait promis à cette dernière qu’il sera présent pour elle le plus grand jour de sa vie. Et c’est chose faite, le joueur a pris part au mariage de son ex avec un autre homme.

La vidéo en tiktok a pris beaucoup d’ampleur. La star du PSG a été plus qu’applaudi pour son comportement mature et honorable. Le joueur du PSG a en effet pris part au mariage de son ex copine Bruna marquezine qui était dans le bras de son homme. Le joueur a ainsi respecté sa promesse à être à ses côtés le jour le plus important de sa vie. Un geste qui a choqué plus d’un qui voyait le joueur comme qu’un de très arrogant