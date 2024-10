Kitane sur les inondations : « à quoi sert la météo chez nous ? »

Pourquoi ne sommes-nous jamais dans la prospective ?

Le 28 Juillet 2007, quelqu’un est passé à l’université de Dakar et nous a jeté à la figure (dans nos oreilles plutôt) un discours irrévérencieux et volontairement essentialiste : « Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires, vit avec les saisons, dont l’idéal de vie est d’être en harmonie avec la nature, ne connaît que l’éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n’y a de place ni pour l’aventure humaine, ni pour l’idée de progrès ».

S’il est vrai que ce discours de Sarkozy n’est que le reflet de son ignorance de l’histoire des Africains que sa culture a pris le soin de la lui présenter sous une forme décharnée, il ne manque pas d’intérêt.

Sarkozy ignore l’origine du problème : l’impérialisme culturel et politique a inhibé toute créativité ancrée dans nos cultures. Même notre économie est doublement travestie : travestie par le modèle emprunté et travesti par la transformation de notre marché intérieur en souk ou en supermarché à ciel ouvert.

Aussi, sommes-nous davantage obnubilés par notre désir de nous conformer aux standards internationaux qu’à régler de façon autochtone nos problèmes réels.

En regardant ces images apocalyptiques, on peut se demander : à quoi sert la météo chez nous sinon qu’à remplir le temps de vide de programme des télévisions ? Pourquoi les prévisions météorologiques ne servent ni à prévenir l’impotence des pouvoirs publics face à de tels drames ? Dans un pays civilisé ou bien gouverné, les lâchers d’eau, les crues, etc. sont prédits très tôt pour permettre des mesures conservatoires. Mais ici, on gère l’instantané, le spectacle, le folklore, l’ostentation.

À quoi servent nos universités si de pareilles crues ne peuvent être pronostiquées afin d’infléchir les problèmes en opportunités ?

Alassane K. KITANE