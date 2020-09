Inondations : Habib Niang vole au secours des sinistrés et fustige la gestion du maire

La région de Thiès à l’instar du reste du pays a connu de fortes pluies le week-end dernier occasionnant des inondations dans plusieurs quartiers de la zone Nord. Le samedi 12 septembre, le président du mouvement And Suxali Sénégal Habib Niang a fait une tournée dans les quartiers les plus touchés par les eaux pluviales en l’occurrence Poniéne, Takhikao, Nguinth et keur Mame Elhadji. Il a encore une fois tapé fort en mettant à la disposition des populations cinq Motopompes, des vivres et des enveloppes à l’endroit des sinistrés.

À Poniéne ou le président Niang a débuté sa tournée, les populations ont apprécié le geste de monsieur Habib Niang » certes c’est la première fois que vous venez à Poniéne mais vos actions vous ont précédées, ici. Aujourd’hui, ce que vous venez de faire, prouve encore que vous êtes l’homme de la situation. Car nous sommes fatigués des promesses des politiciens. Vous êtes la seule autorité qui a osé poser les pieds ici, vous n’êtes pas venu avec les mains vide. Cette Motopompe est une aubaine pour les habitants de ce village, car nous sommes très fatigués avec les inondations, avec cet engin et l’enveloppe que vous avez remis nous allons pouvoir nous organiser et faire évacuer l’eau stagnante » renseigne un habitant.

À Nguinth aussi, les populations vivent un calvaire, plusieurs maisons sont encore envahies par les eaux une situation très difficile à vivre. Le délégué de quartier qui a accueilli le président Habib Niang et sa délégation était ému aux larmes par le geste du chef de bureau du cadastre de Guediawaye. Qui a remis un Motopompe, des vivres et une enveloppe pour accompagner les sinistrés. » Nous les habitants de Nguinth ne pouvons pas vous payer ce que vous faites pour nous. A chaque événement heureux comme malheureux vous êtes à nos cotés. Depuis ces inondations, tous les esprits ont pensé à vous et ils ne se sont pas trompés, car vous avez répondu présent. Sachez que nous sommes et restons avec vous, jusqu’à la mairie. Nous ne connaissons pas le maire, c’est vous que nous voyons à chaque fois que le besoin se fait sentir, merci « .

Après Nguinth, la délégation s’est rendue à Takhikao.

Comme dans les autres quartiers visités, le constat est le même avec des maisons inondées, des murs qui se sont affaissés sous le poids de l’eau, des familles entière désemparée impuissante face à cette situation. Le président Niang est venu là ou les populations ont le plus besoin d’aide.

« C’est sans surprises que nous recevons cette Motopompe, les denrées alimentaires et cette enveloppe, venant du président du mouvement And Suxali Sénégal akk Habib Niang. C’est un leader pas comme les autres, il allie la parole à l’acte, nous lui sommes redevables. Nous réitérons notre engagement au mouvement And Suxali Sénégal auprès du président Habib Niang pour le porter à la tête de la mairie de la zone Nord ».

La dernière étape de cette visite fut, Keur Mame Elhadji, où la délégation a été accueilli par Serigne Boubacar Ndieguene qui a fait visité les lieux à monsieur Habib Niang qui a constaté comme dans les autres quartiers, que l’inondation était présente.

Il a remis une Motopompe, des denrées alimentaires et une enveloppe pour soutenir les sinistrés. » Depuis samedi dernier, nous vivons avec les eaux pluviales, car nous s’avons ou allé, et aucune aide ne nous ait parvenu. Voir ce que le président Habib Niang a fait aujourd’hui, nous va droit au cœur, car c’est dans les moments difficiles que nous reconnaissions les leaders politiques qui sont là pour la population et monsieur Niang en fait parti.

Au terme de la tournée, le président du mouvement And Suxali Sénégal akk Habib Niang a fait face à la presse pour une synthèse. » La tournée que j’ai effectué aujourd’hui avec mon équipe entre dans le cadre d’une visite de soutien et de réconfort aux populations sinistrées à cause des fortes pluies du week-end dernier. Dès que j’ai été mis au courant, j’ai d’abord demandé à mon staff d’aller sur les lieux pour voir sur place et me faire la situation. C’est après cela que j’ai comme d’habitude interpellé mes partenaires parce que à moi tout seuls mes moyens sont limités, grâce à Dieu, ils ont répondu à mon appel avec des Motopompes (5) que nous avons acheminés vers les quartiers de Poniéne, Nguinth, Takhikao et Keur Mame Elhadji.

Ce que je demande au président de la République Macky Sall c’est de mettre des techniciens dans certains postes et directions parce que la situation qui prévaut un peu partout dans le pays, certes c’est mondiale, mais s’il y avait des techniciens comme je viens de le dire les dégâts seraient amoindris. C’est pourquoi, j’invite tous les responsables à sortir de leurs bureaux pour une journée et d’aller vers les populations afin de voir les conditions extrêmes dans lesquelles elles vivent.

Personnellement en tant président du mouvement And Suxali Sénégal akk Habib Niang et allié principal du président Macky Sall, mon ambition est de prendre la tête de la mairie de la zone Nord parce que j’ai des projets pour les canalisations et le drainage des eaux pluviales, en tant qu’ingénieur géomètre nous savons bien ce qui doit être fait pour aider les Thiessois à oublier le calvaire des Inondations. Toutefois, la mairie n’a pas joué son rôle, si le travail prés hivernal avait été fait, je pense que la situation ne serait pas aussi catastrophique que ça ».