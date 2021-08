Inondations…Nasire Ndome répond à Mamadou Lamine Diallo

Les inondations sont devenues un nouveau moyen pour le député Mamadou Lamine Diallo, le politicien d’attaquer le régime de macky sall pour salir les efforts fournis par le président de la république afin éradiquer le phénomène des inondations avec des solutions structurelles accompagnées de phases conjoncturelles pour venir à bout le fléau.

Notre cher et honorable député ne manque aucune occasion pour tirer sur le régime de Macky Sall qui n’a aucun tort que de lui refuser de boucler sa carrière politique par le statut de » MONSIEUR LE MINISTRE ». En dépit de ses multitudes de menaces, de chantages, pressions cette porte lui est toujours fermée depuis 2012.

A sa qualité de d’ancien conseiller technique de l’ancien premier ministre socialiste Habib THIAM suite à sa brillante carrière à la banque mondiale, son orgueil lui refuse de cautionner que certains moins brillants et moins diplômés que lui soient à des hautes postes de responsabilités alors que lui polytechnicien de formation au rang de jacques ATTALI n’arrive pas à ce niveau de responsabilités et de prestige.

Nous le connaissons en tant que scientifique de formation dont il se réclame et écrivain averti mais quand il s’agit de parler de Macky Sall et de son régime il perd automatiquement son objectivité et sa rigueur scientifique. Son adversité aveugle lui mène à des critiques sans preuves tangibles et scientifiques et à des accusations gratuites rien que pour se faire un nom et créer un bruit polluant et sonnant au tour de lui au niveau des medias.

Par rapport aux inondations, l’honnêteté voudrait qu’il reconnaisse les efforts considérables de MACKY SALL à travers le Plan décennal de lutte contre les inondations qui ont permis que qu’on voit plus des familles occupées des écoles, des infrastructures publiques ou des zones de recasements provisoires dans les banlieues du Sénégal et ailleurs. Ce plan a réussi à d’une manière structurelle a réglé le problème des inondations à dalifort forail, ouest foire, nord foire, kaolack, fatick, une partie de kaffrine, Pikine est, Pikine ouest etc. avec un assainissement qui permet de drainer des eaux pluviales et eaux usées réalisés par les différentes structures de l’Etat comme ADM , ONAS, AGEROUTE APIX etc…

A KEUR MASSAR, la situation est sous contrôle à cause du plan ORSEC déclenché par le ministre de l’intérieur et les dispositifs de pompages des eaux conduits par les sapeurs-pompiers avec l’aide des volontaires. Force est de reconnaitre qu’à keur massar , une partie de cette zone ne devrait pas être habitée car réputée d’être une zone Non ædificandi. En dépit de cela, le président MACKY SALL a dégagé une enveloppe conséquente pour apporter des solutions durables qui ont permis d’alléger les dégâts contrairement à la situation catastrophiques de 2020. Tout n’est pas rose mais la vision existe.

Au-delà de cette affaire, Mamadou Lamine DIALLO gagnerait à être plus rigoureux dans ses analyses et attaques s’il veut toujours mériter sa qualité de polytechnicien au rang de JACQUES ATTALI ou s’il veut entendre dans ce pays les fameuses »COMMISSION MAMADOU LAMINE DIALLO » comme les autres l’ont eu comme Keiba Mbaye avec le code consensuel, Amadou Makhtar Mbow avec les assises nationales ou Famara Ibrahima Sagna avec le dialogue national.

Nasire Ndome

Militant De L’apr

Habitant De La Banlieue