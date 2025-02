Insécurité et accidents…On tue sous le régime de Sonko-Diomaye

C’est une vague d’espoir qui avait poussé les sénégalais à élire le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Depuis le 25 mars 2024, c’est le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) qui dirige le pays. Mais depuis lors, la route et les malfrats sont en train de faire des victimes. De nombreux cas de décès qui poussent la population à se poser des questions. Surtout quand les nouvelles autorités semblent ne pas pouvoir freiner cette vague meurtrière.

Les routes sénégalaises font encore des victimes ! Pas moins de trois accidents ont fait au minimum huit (8) morts. Dans les détails, ce sont cinq (5) personnes habitant Diamaguene qui ont perdu la vie dans un grave accident de la route sur l’autoroute Ila Touba entre Bambey et Khombole. Deux (2) jeunes âgés de 23 et 27 ans ont perdu la vie ce vendredi 7 février à Koutal, dans la région de Kaolack, à la suite d’accidents de la route alors qu’ils revenaient du Magal de Porokhane. Et un car Ndiaye qui s’est renversé à l’entrée de Ndoulo a fait un mort et plusieurs blessés.

La semaine dernière, le Sénégal a enregistré trois accidents de la route causant la mort de 20 personnes en l’espace de 48 heures. Ce malgré les multiples mesures mises en place pour réduire ces drames l’hécatombe. Le mardi 28 janvier 2025, un grave accident s’est produit sur l’autoroute Ila Touba, au niveau du village de Réfane. Le bilan initial faisait état de 12 morts, mais un blessé a succombé à ses blessures, portant le nombre total de victimes à 13. Deux jours plus tard, le jeudi 30 janvier, un autre accident tragique s’est déroulé sur l’axe Wack Ngouna-Keur Madiabel, dans le département de Nioro du Rip (Kaolack).

Une violente collision entre une voiture de transport « sept places » et un véhicule de la Société nationale de l’électricité (SENELEC) a fait 7 morts et 4 blessés. Toujours le jeudi 30 janvier 2025, aux alentours de 08h30, un carambolage impliquant quatre véhicules et un camion a eu lieu sur l’autoroute Dakar-AIBD, à hauteur de Keur Mbaye Fall. Cet accident a causé d’importants ralentissements sur cet axe stratégique reliant Dakar à l’aéroport international Blaise Diagne.

Pourtant le régime de Sonko-Diomaye avait pris des mesures sévère pour lutter contre cet hécatombe sur les routes. «En parfaite collaboration avec les ministères des Forces armées et de l’Intérieur, nous allons immédiatement intensifier les contrôles routiers en multipliant les points de contrôle et en renforçant les sanctions. Les temps de conduite repos seront strictement contrôlés, et des sanctions sévères, allant jusqu’à l’emprisonnement ou au retrait du permis de conduire, seront infligées aux contrevenants conformément aux textes qui régulent le secteur», avait déclaré le ministère des Transports, dirigé à l’époque par El Malick Ndiaye..

Dorénavant, «en cas d’accident mortel, des enquêtes systématiques seront menées pour établir la chaîne des responsabilités, et tous les acteurs concernés seront tenus de rendre des comptes», lisait-on dans le communiqué produit à cet effet. Et si ce ne sont pas les voitures qui tuent, ce sont des malfrats ou des individus qui le font. Il ne se passe plus un seul jour sans que la presse ne fasse état d’un assassinat ou d’une tentative d’assassinat. Combien de personnes ont été tuées depuis le 25 mars 2024 ?

L’année 2025 a débuté sous une ombre tragique au Sénégal, marquée par une série de meurtres qui ont secoué plusieurs localités du pays. Depuis le début du mois de janvier, de nombreux cas de meurtres ont été répertoriés. De Malika à Louga, en passant par Thiès et Kaffrine. Des tragédies qui soulèvent de nombreuses interrogations sur la recrudescence de la violence dans le pays. Le nouveau régime devrait déjà commencer à trouver des pistes de solutions face à la situation.

La peur commence à gagner les sénégalais. Les nouvelles autorités doivent être fermes pour éviter que d’autres catastrophes ne soient enregistrées. De véritables solutions sont attendues du régime du président Bassirou Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn