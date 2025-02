Régulation des médias…le ministère de la communication se mélange les pinceaux

Au Sénégal, le ministère de la Communication et de l’Economie Numérique (MTCN) est décidé à nettoyer le secteur de la presse. Alioune Sall et ses services ont sorti une liste de médias prétendument conformes avec les dispositions du code de la presse. Une liste qui fait beaucoup polémique. Mais le ministre membre du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) s’est complètement perdu dans sa volonté de faire disparaître certains médias. Une erreur confirmée par un patriote.

Le ministère de la communication devrait faire attention à sa volonté de vouloir réguler le secteur de la presse. Si des excités sur les réseaux sociaux applaudissent, d’autres plus sains d’esprit invitent Alioune Sall et Cie à ne pas danser plus vite que la musique. Le code de la presse, tel que libellé, pose certains problèmes. Ou alors ce sont les services du MTCN qui veulent réduire au silence certains médias. Par exemple, les trois contrats exigés à la presse en ligne par le ministère de tutelle pose un problème dans le fond.

A l’article 178 du Code de la presse, il est exigé trois contrats pour la presse en ligne. Mais au niveau du ministère de la communication, on exige que ce contrat date d’au moins un an. Ce qui est en porte à faux avec le code qui ne fixe pas date. D’ailleurs, c’est l’une des raisons pour lesquelles beaucoup de dossiers n’ont pas été validés. Un impair que les services de Alioune Sall doivent régler pour éviter d’être perçu comme une machine qui élimine les médias qui ne roulent pas pour le PROJET.

En presse écrite, il faut respecter un certain nombre de règles pour être considéré comme un quotidien. Pour être un journal écrit, il faut paraître sous format papier et aussi faire ses dépôts légaux. Tout le contraire de certains journaux validés par le ministère qui ne paraissent que sous format PDF. Une violation flagrante du code de la presse.

Ce code de la presse doit aussi être remodelé pour se conformer aux nouvelles formes de technologie. Les nouveaux outils de communication n’entrent pas dans le champ d’action du code. D’où la nécessité de revoir certaines dispositions relatives au Web TV. Mais aussi aux comptes sur les réseaux sociaux qui servent à informer. D’ailleurs, c’est l’une des méthodes longtemps utilisées par le parti Pastef pour faire passer toutes ses activités. Certains ont même évolué depuis l’arrivée du Pastef au pouvoir…pour devenir des structures «formelles».

Mais le ministère de la communication n’est pas le seul à être blâmé. Les techniciens des médias ont aussi leur part de responsabilité. La presse était tellement pressée de réguler son secteur. Les confrères voulaient se débarrasser des «influenceurs» transformés en journalistes. Malheureusement, cela est retombé sur les vrais journalistes. Au lieu de danser plus vite que la musique, les professionnels des médias n’ont pas suffisamment étudié la question. Désormais, ce sont des centaines d’emplois qui sont menacés dans le secteur.

Il n’est pas trop tard ! Le ministère de la communication doit méditer sur cette publication de Akhenaton, un fervent membre de Pastef, publié sur sa page Facebook :

Le code de la presse doit avant tout être revu avant de préconiser ses mesures de rationalisation. Le code actuel n’est pas à jour pour prétendre prendre en compte de nouveaux outils de communication modernes qui passent par des bandes libres comme YouTube, X, Facebook, etc. Le code ne précise pas non plus, la différence entre presse écrite et presse en ligne. Il confond tout. En plus, le WebTV n’est pas pris en compte par le code qui ne peut empêcher donc, tout individus en mesure de créer son entreprise de communication, de lancer librement sa chaîne YouTube, d’y partager des contenus audio, vidéo et écrits. La constitution nous garantie la liberté d’entreprendre qu’aucun code ne saurait restreindre ou empêcher. Ne l’oublions pas.

C’est une liberté pour chaque sénégalais de pouvoir entreprendre librement. Le code de la presse ne s’occupe pas des entreprises de communication mais de presse. Il ya une nette différence entre presse et communication. Ce que le ministre semble ignorer apparemment.

Pour éviter une crise dans ce secteur sensible mais aussi important pour notre démocratie, l’autorité devrait prendre le temps nécessaire de concertation avec les acteurs du secteur pour trouver des consensus.

En tout état de cause, il est impossible pour l’autorité de fermer des chaînes YouTube appartenant à des entreprises de communication. Autrement, elle fermerait toutes les chaînes YouTube du pays et celles des sénégalaisde la diaspora. La diffusion sur YouTube est libre. L’autorité ne peut que contrôler les moyens de diffusion qui ont fait l’objet d’autorisation préalable. Or, pour ouvrir une chaîne YouTube, aucune formalité administrative n’est nécessaire.

J’invite donc l’autorité à faire preuve de prudence et d’ouverture pour éviter de plonger notre démocratie de liberté, dans une crise majeure. C’est mon avis.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn