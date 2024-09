Urgent-Israël annonce avoir tué Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah

Ce pourrait être une déflagration dans le Proche-Orient. L’armée israélienne annonce ce samedi matin la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans le bombardement du QG du mouvement, ce vendredi, dans la banlieue sud de Beyrouth au Liban. Il ne « pourra plus terroriser le monde », écrit Tsahal sur X. Une source proche du mouvement libanais a affirmé que le contact avait été perdu avec son dirigeant.

« Hassan Nasrallah est mort », a déclaré un porte-parole de l’armée, le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, sur le réseau social X. Un autre porte-parole de l’armée, le capitaine David Avraham, a confirmé à l’AFP que le chef du Hezbollah avait été « éliminé ». « Hier (vendredi), Tsahal a tué Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah et l’un de ses fondateurs, ainsi qu’Ali Karchi, le commandant du front sud du Hezbollah, et d’autres commandants du Hezbollah », indique également l’armée israélienne dans un communiqué.

Sur son compte X en hébreu, elle affirme que ces « hauts gradés » ont été tués lors d’une frappe vendredi contre le « quartier général central » du mouvement libanais dans la banlieue sud de Beyrouth, « situé sous un immeuble résidentiel », tandis qu’ils étaient « occupés à coordonner des activités terroristes contre les citoyens de l’État d’Israël ». Ce raid israélien a détruit des dizaines d’immeubles, poussé à la fuite des centaines de personnes et fait au moins six morts.

Israël promet d’« atteindre » tous ceux qui la menacent

Hassan Nasrallah, « principal décideur » du Hezbollah dont il a pris la tête pendant « 32 années », « a été responsable du meurtre de nombreux citoyens et soldats israéliens, ainsi que de la planification et de l’exécution de milliers d’actes terroristes contre l’État d’Israël et ses environs », accuse Tsahal. Elle affirme également que le mouvement islamiste libanais, en apportant son soutien au Hamas palestinien dans la guerre contre Israël, « entraîne l’État du Liban et toute la région dans l’escalade ».

« Tsahal continuera de s’en prendre à quiconque encourage et participe au terrorisme contre les citoyens de l’État d’Israël », conclut-elle. « Nous n’avons pas épuisé tous les moyens dont nous disposons. Le message est simple : quiconque menace les citoyens d’Israël, nous saurons comment l’atteindre », a abondé son chef d’état-major, le général Herzi Halevi.

« Les lignes rouges israéliennes sont susceptibles d’avoir sauté »

Peu de temps après cette frappe, une source proche du mouvement chiite avait pourtant annoncé qu’il allait « bien », sans préciser s’il était bien présent dans le bâtiment au moment du bombardement. Mais le Hezbollah n’a toujours pas fait d’annonce officielle sur le sort de son chef plus de 15 heures après le raid dévastateur israélien. Une source proche du mouvement pro iranien a finalement reconnu ce samedi que « le contact a été perdu » avec lui depuis vendredi soir.

Hassan Nasrallah, 64 ans, est un homme de religion qui fait l’objet d’un véritable culte de la personnalité au Liban, dont il est l’homme le plus puissant. Depuis des années, il vit dans la clandestinité et il est apparu rarement en public. Lors de sa dernière intervention, après l’explosion simultanée d’appareils de transmission à travers le Liban, attribuée à Israël, Tsahal avait fait franchir à un avion de chasse le mur du son, provoquant un « boum » qui avait pu être entendu lors de son discours.

Hassan Nasrallah était une cible de choix pour Israël, dont l’armée s’est appliquée ces derniers mois à éliminer les têtes du Hezbollah. « Nasrallah incarne le Hezbollah tant politiquement que religieusement. C’est une figure tutélaire, la statue du commandeur », rappelle David Rigoulet-Roze, chercheur associé à l’Iris spécialiste du Moyen-Orient, auprès du Parisien, insistant sur la « dimension sacrée du personnage » qui arbore inévitablement le turban noir des Sayyed, les descendants du prophète.

Jusqu’à ce vendredi soir, Hassan Nasrallah n’avait jamais été directement visé par Israël. « Le fait de le cibler montre que les lignes rouges israéliennes sont susceptibles d’avoir sauté », continue David Rigoulet-Roze, rappelant que l’homme de religion est « peu ou prou un fils de l’Iran ». Selon le chercheur, « toucher la personne de Nasrallah pourrait entraîner une réponse de Téhéran ». Le chef du Hezbollah a « un rôle très important auprès du mandataire iranien », abonde David Khalfa, codirecteur de l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean-Jaurès.

L’armée israélienne a continué à pilonner toute la nuit la banlieue sud de Beyrouth, et a aussi indiqué avoir mené des « frappes d’envergure » sur des « dizaines de cibles » du Hezbollah dans le sud et l’est du Liban. Elle a affirmé plus tôt avoir tué le commandant d’une unité de missiles du mouvement et son adjoint dans une frappe dans le sud du Liban.

Depuis lundi, Tsahal a lancé une campagne de bombardements violents et meurtriers contre le Hezbollah au Liban voisin, après un an d’échanges de tirs transfrontaliers avec la formation libanaise. En six jours, les bombardements israéliens ont fait plus de 700 morts, en majorité des civils selon le ministère libanais de la Santé.

Le Hezbollah a ouvert un front contre Israël au début de la guerre à Gaza, déclenchée par une attaque le 7 octobre 2023 contre Israël menée par le Hamas palestinien, son allié. En un an, le nombre de personnes tuées s’élève à plus de 1 500, un bilan plus lourd que celui des 33 jours de guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006.

