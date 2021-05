Issa Sall bloque les diplômes des étudiants de l’Université du Sahel

Les bacheliers orientés en 2018 par l’Etat du Sénégal à l’université du Sahel vivent dans l’inquiétude la plus totale quant à leur insertion dans le monde professionnel et la poursuite de leurs études supérieures.

Pour cause, ces jeunes diplômés n’arrivent toujours pas à recevoir leur sésame après des années d’études dans cet établissement fondé par Issa Sall, candidat du Parti de l’Unité et de Rassemblement (PUR) à la dernière élection présidentielle et actuel tête de file du Parti de la Paix, de l’Éthique et de l’Équité (PEE).

Selon « L’AS », Issa Sall et ses collaborateurs, refusent de délivrer aux ayants-droit leurs diplômes sous prétexte que l’Etat sénégalais n’a pas encore réglé la facture qu’il doit à l’université du Sahel. Ce, au moment où les étudiants étrangers qui se sont inscrits la même année qu’eux et avec qui ils ont partagé les mêmes tables-bancs disposent déjà de leurs diplômes en bonne et due forme, parce qu’étant déjà en règle avec la scolarité.

N’ayant que leurs yeux pour pleurer, ces étudiants sénégalais orientés par l’Etat dans cet établissement ne savent plus à quel saint se vouer, puisque le ministre-conseiller en charge des TIC semble être insensible à leur cas.