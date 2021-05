Gakou met le feu sur le nouvel avion et annonce la reprise de ses tournées

Le Bureau Politique du Grand Parti (BP/GP)s’est réuni ce 26 Mai2021 autour de l’ordre du jour ci-après :

Situation nationale

Situation internationale

Vie du Parti.

Le Bureau politique a entendu une importante communication introductive du Président Malick Gakou sur la situation politique, économique et sociale du pays qui reste marquée par les conséquences néfastes de la crise sanitaire sur la qualité de vie nos populations vulnérables.

Le Président Gakou a beaucoup insisté sur la nécessité de mesures hardies pour accompagner nos compatriotes vers des perspectives de développement harmonieux.

A la suite de la communication du Président Malick Gakou, les différents secrétaires nationaux ont tour à tour fait le point sur les dossiers liés à l’actualité nationale et internationale.

Abordant le premier point de l’ordre du jour, le Bureau Politique a exprimé sa vive préoccupation par rapport à l’absence de consensus autour du dialogue politique.

Il a constaté et déploré :

Le dilatoire dans l’application des points de consensus du dialogue politique entraînant un flou total sur, entre autres, le mode de scrutin, le parrainage, la caution.

les divergences manifestes entre le pouvoir et l’opposition sur les résultats de l’audit du fichier électoral ;

l’empressement du pouvoir à fixer de manière unilatérale la date des élections locales ;

le saucissonnage des collectivités territoriales de la région de Dakar sans concertation préalable avec les acteurs concernés du dialogue.

Le Bureau Politique en appelle à la responsabilité du Président Macky SALL et de son gouvernement pour le respect des points de consensus sur lesquels il s’était engagé à appliquer sans rien y changer.

Ceci devait permettre à notre pays d’amorcer un nouveau virage dans son histoire politique avec l’organisation d’élections libres, transparentes, donc incontestables.

L’engagement commun de l’opposition à œuvrer à la pacification de l’espace politique n’aura de sens que si la majorité respecte ses engagements pour éviter à notre pays les convulsions qui pourraient annihiler l’instauration d’un état démocratique qui a pour seule vocation la défense des intérêts supérieurs de la Nation.

Dans ce contexte de crise économique et sociale due à la pandémie de la COVID-19qui a exacerbé les difficultés des populations sénégalaises, surtout celles des jeunes confrontés à un chômage endémique auquel il urge de trouver des solutions, le BP / GP dénonce avec la dernière énergie l’achat d’un avion présidentiel non prioritaire face à l’étendue des enjeux sociaux engendrés par la crise et l’accélération de notre ratio Dette/PIB qui constituent des menaces sérieuses pour une croissance inclusive.

Abordant la situation internationale, le Bureau Politique s’est particulièrement intéressé à la situation au moyen orient et à la république sœur du Mali.

Il a ainsi appelé à une réaction rapide et efficace de la communauté internationale pour mettre fin aux violences et permettre la désescalade dans les territoires occupés.

La Bureau Politique réaffirme sa position déjà exprimée que seule une solution à « DEUX ETATS » permettra de résoudre définitivement le conflit israélo-palestinien. Le Sénégal doit, à cet égard, afficher une position sans ambiguïté pour continuer à jouer un rôle de premier plan dans ce dossier.

En ce qui concerne la situation qui prévaut à la république sœur du Mali, le Bureau politique en appelle à la responsabilité des acteurs pour un retour rapide à l’ordre républicain et à la tenue d’élection démocratique conformément à la volonté déjà exprimée par les autorités de la transition.

Abordant la Vie du Parti, le Président Malick Gakou a annoncé au Bureau Politique la reprise de la tournée nationale du Grand Parti suspendue depuis mars 2020 pour des raisons liées à la pandémie de la COVID-19.

A cet effet, une délégation du GP conduite par son Président Malick Gakou séjournera du mercredi 02 au lundi 07 juin 2021 dans les régions de Saint Louis, Matam, notamment à Ranérou, Tambacounda, précisément dans le département de Bakel et Louga avec le département de Linguère.

Du lundi 14 au lundi 22 Juin 2021, la délégation sera dans les régions de Kaolack, Kaffrine, Kolda, Tambacounda, Sédhiou et Kédougou.

Le BP/GP exhorte les militants à préparer activement cette tournée qui s’inscrit dans le cadre de la préparation des élections locales et de la massification du Parti.

Pour les élections locales, le Bureau Politique a, comme dans le passé, instruit le Président Malick Gakou à œuvrer inlassablement pour l’unification de toutes les forces vives de la Nation (Partis politiques de l’opposition et mouvements citoyens) pour la mise en place d’une Grande Coalition des Forces Patriotiques pour un triomphe éclatant aux prochaines élections locales.

Fait à Dakar le 26 mai 2021

Pour le Bureau Politique.

Le Porte Parole

Prof El Hadji Diawara