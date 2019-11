Joal-Fadiouth : Les pêcheurs réclament une caserne de sapeurs-pompiers

Une station d’essence pour pirogues a pris feu l’année dernière à Joal-Fadiouth. Même si aucune perte en vie humaine n’avait été déplorée, les acteurs de la pêche gardent encore le souvenir de cet accident qui aurait pu virer au drame. C’est pourquoi, rapporte le journal Le Témoin, ils réclament l’implantation d’une caserne de sapeurs-pompiers dans leur localité qui abrite le premier quai de pêche de l’Afrique de l’Ouest.

C’est l’une des recommandations de la journée de sensibilisation sur les risques sécuritaires et environnementaux liés à l’implantation des stations d’essence pour pirogues. Une rencontre initiée par le Comité national des hydrocarbures de concert avec le ministère du Pétrole et des Energies et celui de l’Environnement à travers la direction de l’environnement et des établissements classés, entre autres partenaires.