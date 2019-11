Kolda: La mairie offre des fournitures scolaires aux écoles élémentaires

L’éducation étant une des compétences transférées aux collectivités territoriales, la mairie de Kolda l’a bien compris et l’exécute à sa juste valeur. Le conseil municipal à sa tête le maire Abdoulaye Bibi Baldé, vient d’offrir des fournitures scolaires aux écoles élémentaires situées dans le périmètre communal. Ces fournitures scolaires constituées de cahiers et de matériels géométriques, sont remises à l’inspection de l’éducation et de la formation chargée de les acheminées jusqu’aux ayant droits des 20 écoles élémentaires de la commune. Un acte fort encore posé par le maire Bibi Baldé qui tient ainsi à accompagner l’éducation dans sa commune. Et cela , après que différents élèves de l’élémentaire aient bénéficié de tenues scolaires octroyées par l’institution municipale. La joie était grande chez les parents d’élèves qui se disent honorés par cet acte. La cérémonie de remise officielle de ces fournitures scolaires s’est déroulée dans locaux de la mairie en présence des autorités politiques, scolaires et administratives.

ELHADJI MAEL COLY