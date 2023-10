Journée Mondiale de la Santé Mentale : Ansoumana Dione à Tamba

A l’instar de la Communauté internationale, le Sénégal célèbre, ce mardi 10 octobre 2023, la Journée Mondiale de la Santé Mentale. Cette année, le thème choisi est : « la santé mentale est un droit humain universel ». Et, vu toute l’importance et les enjeux d’une telle activité visant à faire améliorer les difficiles conditions de vie des personnes victimes de troubles mentaux, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, en collaboration avec ses principaux partenaires dont l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), célèbre la présente édition au Centre de Santé Mentale de Djinkoré de Tambacounda, ce 10 octobre à partir de 09 heures.