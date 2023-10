Kaffrine : Abdoulaye Saydou Sow mobilise ses troupes pour la victoire de Amadou Ba

Les choses sérieuses commencent après le démarrage du parrainage pour la participation des candidats à la présidentielle de février 2024. A Kaffrine, les Maires, Présidents de Conseil de département, Élus nationaux et territoriaux, responsables, militants et sympathisants de l’Alliance pour la république, de Bennoo Bokk Yaakaar et de la grande Coalition de la majorité présidentielle ont commencé à envahir le terrain pour soutenir et accompagner totalement, le premier ministre Amadou Ba, désigné par le chef de l’Etat, Macky Sall, pour diriger les couloirs de la mouvance présidentielle.

A cet effet, Abdoulaye Saydou Sow et Cie, à travers une résolution rendue publique, réaffirment leur parfaite volonté pour réaliser le maximum de parrains, à des niveaux rarement égalés dans leur région, voire dans notre pays. Une manière pour le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique et ses camarades de Benno Bokk Yakaar de garantir à Amadou Bâ, une victoire nette et sans bavure dans le Ndoucoumane, au soir du 25 février 2024.

Si les responsables de la mouvance présidentielle ont adopté une telle posture, c’est parce qu’ils ont considéré que «le Président Macky Sall, au regard de sa magnifique œuvre au service du peuple sénégalais et des peuples d’Afrique, est définitivement entré dans la Grande Histoire». Ce, disent-ils, après avoir décidé de ne pas briguer un autre mandat, auquel il avait droit. Ils ont considéré également «que tout ce qu’il a fait pour le Sénégal et pour l’Afrique, le Président Macky Sall aura des successeurs, mais difficilement des remplaçants».

Mais ce n’est pas tout, les leaders de la mouvance présidentielle de Kaffrine ont considéré aussi «que choix n’aurait été plus judicieux que celui porté sur le Premier Ministre Amadou Ba, qui de par ses compétences, son esprit d’ouverture, de rassemblement et de dépassement, saura assurer à la Coalition de Majorité Présidentielle, une éclatante victoire dès le 1er Tour, en février 2024». Ils considèrent «qu’une telle perspective de victoire est liée à notre mobilisation totale, notamment à notre capacité à relever le défi du Parrainage Citoyen». «Ce choix d’une candidature unique de la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar, ouvre un nouveau cycle politique dans notre pays», conclut le document.