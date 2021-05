Kaffrine : Macky Sall a lancé les plateformes « Pôle Emploi et Entrepreneuriat »

En tournée économique ce week-end, le Président de la République, Macky SALL a procédé, ce dimanche 30 mai 2021 à Kaffrine, au lancement officiel des plateformes « Pôle Emploi et Entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes » (PEE/JF).

Le Chef de l’Etat était accompagné, entre autres, de Mme Néné Fatoumata TALL, ministre de la Jeunesse, M. Yankoba DIATTARA, ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, M. Dame DIOP, ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, M. Pape Amadou SARR, ministre-délégué général de la DER, et de M. Tamsir FAYE Directeur général de l’Anpej.

Ces Pôles Emploi, qui seront déployés dans les Espaces Sénégal Services des 46 départements, feront office de de guichet unique devant accueillir toutes les structures dédiées à l’accompagnement et à l’insertion socio-économique des jeunes et femmes (Anpej, Fongip, 3fpt, Onfp, Prodac, Der, Apix…).

Les PEE/FJ vont fonctionner avec l’outil du Guichet Unique (GU), développé par le Ministère de la Jeunesse via l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ), et permettront aux jeunes et femmes du pays de trouver en un seul lieu l’ensemble des offres de service en orientation, accompagnement, formation, financement de projets.

Ainsi, chaque candidat inscrit au répertoire électronique des demandeurs d’emploi disposera en plus d’un identifiant unique (Numéro National d’identification du Demandeur d’emploi), d’une carte de demandeur d’emploi. Il pourra alors déposer des demandes de financement, d’emplois, de formation et suivre l’évolution de son dossier.

Le pôle emploi s’inscrit dans le cadre du Programme d’urgence pour l’insertion socio-économique et l’emploi lancé à l’occasion du Conseil présidentiel de mars dernier.