Kaolack : Cheikh Abdou Bara Doly Mbacké accuse Mariama Sarr de ne pas aimer

Les prochaines élections locales seront très disputées dans la ville de Mbossé Coumba Djiguéne, Kaolack. Et pour cause, les déclarations de candidature se suivent et se ressemblent. Entre présentation de feuille de route et autres annonces, les postulants à la mairie de Kaolack font tout pour séduire et avoir la confiance des kaolackois. Et leader de la plateforme Nday Leer ne sera pas en reste. Hier, Pape Simakha a réitéré sa décision de briguer la ville de Kaolack. Il a reçu hier un soutien de taille en la personne du député Cheikh Abdou Bara Doly Mbacké. Ce dernier a accusé Mariama Sarr de les députés du département de ne pas aimer la Kaolack.

La plateforme Naay Leer a rendu hier un vibrant hommage à l’honorable député Cheikh Abdou Bara Doly Mbacké « qui fait un travail extraordinaire a l’Assemblée nationale ».

Selon Pape Simakha et Cie, le député connait son rôle. « Nous voyons tous ses prises de position à travers les débats en défendant toujours les intérêts des sénégalais par rapport aux lois antidémocratique qui peuvent détruire notre pays ».

Selon la plateforme Naay Leer, le député de Mbacke est différent de nos députés qui devraient plaider la cause des Kaolackois au lieu de dormir, applaudir ou manipuler leur portable en pleine exercice.

« Les Sénégalais surtout nous les Kaolackois nous devons des remerciements à Bara Doly car il est l’avocat du peuple. Il fait partie des personnes qui ont porté le combat pour la construction du Marigo de Xakhoume et environs. Soyez rassuré, Monsieur le député je serais ton avocat pour faire face aux détracteurs », a assuré Pape Simakha.

Aussi, le leader de la plateforme Naay Leer a profité de l’occasion pour réitéré sa candidature aux prochaines élections locales. Une candidature « pour corriger la gestion catastrophique de la coalition Benno Book Yakar et aider les habitants de la ville à avoir un bon maire qui satisfait leurs doléances tout en demandant l’appui de député et son leader papa Diop ».

A son tour, le député et petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba a félicité Pape Simakha, lui promettant tout son soutien quant à sa candidature à la Kaolack. Ce dernier pense aussi que Kaolack n’a pas des députés ni de maire patriote parce que, dit-il, il est inadmissible partout dans la région qu’on voit la majeure partie des quartiers inondés, des canaux à ciel ouvert.

Lire la suite en cliquant ici