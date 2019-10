Certaines écoles de la commune de Kaolack sont toujours sous les eaux. C’est le cas de l’école GAWANE et celle de NGANE SAER pour ne citer que ces deux établissements scolaires, où élèves et enseignants sont toujours en grande vacances à cause de l’inondation qui y sévit dans ces temples du savoir qui manquent presque de tout.

La présidente du conseil économique social et environnemental (Cese) madame Aminata Touré, par le biais de son conseiller spécial en l’occurrence Moussa Fall de l’Aprodel, en visite dans les écoles inondées, a remis les deux millions de Mimi pour d’achat hydrocarbure et le paiement d’Hydrocureur pour trouver une solution à ce fléau. Les établissements affectés par les eaux sont l’École Ibrahima Diouf, Parcelle Assainie, Lycée Valdiodio Ndiaye, l’école GAWANE et celle de NGANE SAER. Face à la presse, Moussa Fall invite les autorités à trouver une solution définitive à ce problème. Selon le patron de l’Aprodel, le concept « Ouby téy Diang téy » doit être effectif partout dans le pays.