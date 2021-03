Karim Wade et Mimi Touré enterrent « Adji Sarr »…

Affaire Ousmane Sonko : Mimi Touré et Karim Wade passent à côté

Ce qui se passe au Sénégal est inédit. Voilà qu’un responsable politique de l’opposition est accusé de viol, mais tout le monde se met à désigner coupable dans cette affaire le Président de la République Macky Sall. Aucune pensée pour la présumée victime dans cette affaire qui se trouve être la jeune fille Adji Sarr. Il ne manquait plus qu’eux. Karim Wade et Aminata « Mimi » Touré se mettent à enterrer Adji Sarr.

C’est donc une première au Sénégal. Pour la première fois dans l’histoire politique du Sénégal, des acteurs politiques se mettent à condamner une présumée victime, sans désigner l’accusé présumé innocent.

Dans sa déclaration d’hier, Mimi Touré qui s’adressait aux Sénégalais à l’occasion de la journée internationale de la Femme qui se déroule aujourd’hui, elle n’a même pas pipé mot, ni daigné s’adresser à une fille dont le viol présumé a jeté le pays dans la violence. Mimi Touré a préféré s’adresser directement au Président de la République, en demandant de lui de créer des emplois pour la jeunesse qui est aujourd’hui dans la rue et qui est en train de manifester violemment.

Elle aurait pu parler à Ousmane Sonko, l’appeler à la raison et que le débat soit dépassionné dans cette affaire. Elle ne l’a pas fait. Elle s’est adressée à Macky Sall, comme si c’était lui, le « coupable désigné » dans cette affaire. Idem Pour Karim Wade.

Le peureux qui a fui le Sénégal depuis tant d’années et qui vit en exil au Qatar ; ose dire : « Je connais vos difficultés ; vos frustrations et vos angoisses » …Que sait-il des Sénégalais ? Lui qui a fui son pays et qui ose parler d’exil forcé. Karim Wade, lui qui a si peur. Il ose s’adresser depuis son exil du Qatar d’un dossier qu’il ne maîtrise guère. Karim Wade n’a même pas une pensée pieuse pour cette fille Adji Sarr. Aussi bien lui que Mimi Touré, ont déjà condamné Adji Sarr. Ils agissent comme si Adji Sarr et le Président de la République sont les grands coupables dans cette affaire.

Ils n’osent désigner l’accusé présumé innocent dans cette affaire, c’est-à-dire Ousmane Sonko. Comme d’autres, ce n’est pas l’éclatement de la vérité dans cette affaire qui les intéresse. Tout ce qu’ils veulent, c’est exploiter à des fins politiques cette affaire, afin d’enfoncer davantage le Président de la République Macky Sall.

Dans leur tête, c’est lui le Président de la République Macky Sall qui a envoyé au salon de beauté Ousmane Sonko, c’est lui qui a jeté Adji Sarr dans les bras de ce dernier. En clair, Macky Sall passe pour le seul coupable dans cette affaire, et c’est lui qui a tout fomenté.

La rédaction de Xibaaru