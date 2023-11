Karim Wade, la désillusion…Il revient du Qatar pour perdre

Karim Meïssa Wade, le candidat du Parti Démocratique Sénégalais à l’élection présidentielle du 25 février 2024 est l’espoir de tous les libéraux. Pour eux, Karim Wade à toutes les chances de battre le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Karim Wade qui est absent du territoire depuis 2016 veut être la surprise de cette élection. Mais les analystes politiques et les observateurs pensent autrement. Selon certains renseignements recueillis auprès d’agences spécialisées en sondage, Karim Wade ne ferait pas mieux que Idrissa Seck ou Khalifa Sall. Karim Wade paie pour sa trop longue absence.

Karim Wade a pensé qu’il pouvait rester bien loin du Sénégal pour un exil doré au Qatar pour ensuite retourner un jour vers le pays et remporter au nez des autres candidats, l’élection présidentielle de 2024. Qu’a-t-il fait pour devenir le prochain Président de la République du Sénégal ? Karim a été jugé et condamné à 5 ans de prison par la Cour de Répression de l’enrichissement dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Il avait en même temps été condamné à verser la somme de 138 milliards FCFA à titre d’amende au Trésor public.

Depuis, ayant bénéficié d’une grâce présidentielle, Karim s’est rendu au Qatar où il bénéficie d’un exil doré. Au Qatar, l’Emirat le sollicite régulièrement pour des consultances et il s’en tire avec de grosses sommes d’argent. On dit qu’il est à la tête d’un empire financier. Seulement Karim Wade jouit à lui seul de toute sa fortune que l’on dit acquis illicitement lorsque son père était Président de la République et lui il était tout-puissant « ministre du ciel et de la terre ».

Beaucoup de militants et responsables du Parti démocratique sénégalais (PDS) se plaignent que Karim ne les a jamais soutenus financièrement alors qu’il se battent sur le terrain avec leurs maigres moyens. Karim Wade attend que les autres fassent le travail sur le terrain pour lui pour ensuite venir récolter les dividendes. Karim Wade au Qatar s’est rarement intéressé à la situation nationale. Ce sont les autres militants du PDS qui se sont battus pour lui.

Karim Wade n’a jamais été proche des populations sénégalaises. Il a toujours été loin des réalités du Sénégal. Karim qui s’est exilé au Qatar depuis 2016 alors qu’il bénéficie d’une loi de réhabilitation, est toujours sous le coup de la justice avec son amende l’obligeant à verser 137 milliards FCFA au Trésor. C’est la somme à verser pour bénéficier du quitus fiscal qui lui donne la garantie de participer à la prochaine élection présidentielle.

Karim Wade en réalité n’a rien fait pour assurer sa victoire à la prochaine élection présidentielle. Il a voulu attendre pour que les autres responsables du PDS ainsi que son père fassent tout pour lui. Il s’est trompé gourdement. Beaucoup de grands responsables du PDS ont refusé de descendre sur le terrain à son profit alors qu’il détient de gros moyens financiers qu’il ne veut pas leur verser.

Il y a aussi que Karim Wade a trop compté sur l’implication de son père pour qu’il gagne en audience auprès de l’électorat. Or, Me Abdoulaye Wade est devenu trop vieux et n’a plus les capacités physiques pour descendre si aisément dans l’arène. Karim Wade a perdu toute chance de devenir Président de la République du Sénégal alors que c’est le destin auquel lui a longtemps voué son père.

Karim Wade, voilà un homme qui veut devenir Président de la République alors qu’il n’accepte jamais de mouiller le maillot. Pour lui, ce sont les autres qui doivent faire tout le travail sur le terrain pour que lui, à la dernière minute, il débarque du Qatar pour maintenant tout récolter. Karim Wade veut sans rien faire, sans aucun effort, devenir le prochain Président de la République du Sénégal. Résultat des courses, les sondages le placent bien loin des intentions de vote des électeurs sénégalais en février 2024.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn