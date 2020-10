Karim Xrum Xax : « Le combat continue… »

Arrêtés pour trouble à l’ordre public, Abdou Karim Gueye alias Karim Xrum Xax, Ousmane Sarr et Thierno Mohamed Sall de « Nittu Deug », ont finalement été relâchés. Ils ont passé toute la journée d’hier dans les locaux du commissariat de la Medina, ce après avoir brulé le drapeau tricolore suite aux propos du président Macron.

Après leur sortie de prison, les activistes ne décolèrent pas contre le Président Français. « On a eu le soutien de tous les Musulmans sénégalais. Le combat continue et on va leur montrer que le Prophète Mohamed(Psl) est plus fort que le drapeau français, que le Prophète (Psl) est plus valeureux que leur république. Nous n’avons que Seydina Mohamed (Psl) et nous n’accepterons pas que quelqu’un le caricature », crie l’activiste.

Cependant Abdou Karim Gueye et Cie accusent le Chef de l’Etat sénégalais de soutenir la France. « La France combat l’islam et Macky Sall l’aide. Macky est complice », martèle Abdou Karim Guéye juste avant son interpellation.