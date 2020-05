Kédougou : 1 cas positif de coronavirus enregistré, la riposte est déclenchée

M Saër Ndao, le Gouverneur de région rassure la population de Kédougou suite au cas de coronavirus que Kédougou vient d’enregistrer. Il invite au respect des mesures barrières.

Il s’agit d’un jeune sénégalais de 23 ans originaire de Kolda et en provenance du Burkina Fasso. Il a marché pendant 1 mois en traversant le Mali pour regagner le Sénégal via Kédougou en empruntant des points de passage non normalisés. Ce jeune a été repéré et interpellé le 17 mai dernier à la sortie de la ville de Kédougou par des éléments de la police puis mis en isolement. C’est un cas asymptomatique (ne présentant aucun signe). Les résultats des prélèvements effectués se sont révélés positifs après 6 jours d’isolement. En cours de sa déclaration, M Saër Ndao, le Gouverneur de la région de Kédougou a rassuré la population par rapport au cas de ce jeune compatriote qui n’a fréquenté aucune famille ici à Kédougou. Durant son périple, il s’était fait consulter à deux reprises en dehors du territoire national. Par moment il y a aussi emprunté des véhicules de transport de marchandises. Il a aussi été porté à moto. N’eût été la promptitude des forces de défense et de sécurité et des agents de santé la situation allait être plus compliquée. C’est pourquoi, le président du Comité Régional de Gestion des Epidémies (CRGE) de Kédougou invite les communautés à respecter les mesures barrières et à redoubler de vigilance.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn