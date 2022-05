C’est aux environs de vingt trois heures hier qu’un accident spectaculaire s’est produit sur la nationale 7 à hauteur du conseil départemental de Kédougou. Le bilan provisoire est lourd et fait état de quatre morts dont une femme en état de grossesse avancée et de trois blessés graves parmi lesquels on dénombre deux enfants. Les causes exactes de l’accident sont pour l’instant inconnues.