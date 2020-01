Kédougou : Un élève violé par un aide-infirmier…

Un scandale sexuel sur fond d’acte contre nature secoue la commune de Kédougou. F.S.K, aide-infirmier dans une structure sanitaire de la région a été arrêté pour acte contre nature sur M. N, un élève de 15 ans en classe de Cm1. Les faits remontent au vendredi dernier.

D’après le récit du quotidien Les Échos, après ses cours, l’enfant qui rentrait chez lui a été intercepté par l’aide-infirmier qui se retire avec lui dans un endroit discret. Il sort son couteau et le menace de lui trancher la gorge. Il ligote l’enfant, le viole sauvagement.

Après son forfait, il relâche l’adolescent et lui demande de garder le silence au risque d’être tué. La famille, informée du viol perpétré sur son enfant, brandit une plainte et fait part de sa décision irrévocable de saisir la justice.

Le mis en cause propose de l’argent aux parents et jure de s’occuper de tous les frais médicaux du gamin mal en point. L’affaire fait grand bruit, un voisin découvre le deal et alerte la police. Cueilli chez lui, l’aide-infirmier dit avoir agi sous l’influence négative de forces invisibles et mystiques.