Kenya : une université a lancé un programme de diplôme en sorcellerie

Dans une initiative révolutionnaire qui a suscité à la fois la curiosité et la controverse, l’Université de Machakos au Kenya veut introduire un programme de diplôme en sorcellerie.

Cette initiative choquante a déclenché une vague de réactions de la part de certains internautes qui trouvent le mouvement assez scandaleux et inquiétant en même temps. Ce programme, marque l’institution comme la deuxième au monde à offrir un tel diplôme.

Selon le vice-chancelier, ce cours innovant a déjà suscité un intérêt considérable, de nombreux étudiants exprimant leur désir de s’inscrire. L’université vise à exploiter l’expertise et les ressources locales pour assurer le succès du programme.

« Dans le comté de Machakos, nous avons beaucoup d’expertise indigène qui peut être exploitée pour le bénéfice de la société et c’est la première étape vers l’incorporation de cette connaissance. Nous espérons que ce cours aidera les jeunes et la génération plus jeune afin que des connaissances historiques et culturelles précieuses ne soient pas manquées », a déclaré le vice-chancelier lors de l’annonce du programme.

Selon H-Metro, sous la juridiction de la Faculté des sciences humaines et sociales, le diplôme de sorcellerie de quatre ans attendra l’approbation du Conseil de l’éducation universitaire. Il promet une liste de professeurs éclectique, tirant son expertise de diverses régions, notamment le Kenya, Zanzibar, Haïti et le Mexique.

Le programme permettra aux étudiants d’étudier et d’obtenir un diplôme en sorcellerie.

Bien que les modules de cours spécifiques restent confidentiels, des sources internes ont révélé des plans pour deux stages sur le terrain. Les étudiants seront attachés à des activités.

Source AM