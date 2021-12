Révélations exclusives sur Khadim Ba : il doit 29 milliards à la SAR et 70 milliards à…

Révélations sur Khadim Ba qui doit 29 milliards à la SAR et 70 milliards à ses fournisseurs…

SAR, LOCAFRIQUE, PETROSEN : Eclairage sur des faits têtus

Le 11 Novembre 2020, Serigne Mboup a été remplacé par Marième Ndoye Decréane à la tête de la Direction Générale de la SAR.

Cinq mois (05) après, «lors du conseil d’administration du 29 avril 2021 relatif notamment à la clôture des comptes de la société, les états financiers revus par les commissaires aux comptes présentaient une perte de 59,21 Mds FCFA » avait révélé la note d’information portant sur la situation de la SAR et les dues diligences vitales du 07 Juillet 2021. Cette note était destinée à l’ensemble des administrateurs de la SAR.

Il est aisé alors d’établir avec certitude la responsabilité entière et totale de l’ancienne Direction générale sur cette perte de 59,21 milliards, certifiée par les Commissaires au compte. Voilà la situation héritée par l’équipe de Mme Mariéme Ndoye Decréane le 11 Novembre 2020.

Ainsi, le Conseil d’Administration a adopté une Résolution dont l’objectif était la recapitalisation de la SAR «afin de résorber cette perte et de restaurer le niveau des fonds propres qui sont actuellement inférieurs à la moitié du capital social ».

Mieux encore, la note a précisé que «cette décision a été entérinée par l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 24 juin 2021 ».

Toute la stratégie mise en place pour la recapitalisation de la SAR a été soumise et validée par les administrateurs, sans exception.

Il a été décidé une injection de capital par les actionnaires ( sur proposition de M. Khadim Ba) en lieu et place de la proposition de la direction générale d’apport des actionnaires d’un montant total de 64,01 Mds FCFA dont 32,61 Mds FCFA en capital et 31,40 Mds FCFA en comptes courants d’associés ».

Les montants ont été ainsi réparties :

– 29,44 Mds FCFA de la part de Petrosen,

– 34,57 Mds FCFA de la part des actionnaires privés ( dont 21, 76 Mds FCFA de Locafrique qui se vantait pouvoir les apporter) . Cet apport des actionnaires servira à apurer une partie de la dette de la SAR et réduira le besoin de financement au niveau des prêteurs à 230 Mds FCFA nécessaire aux investissements de la SAR lnscrit dans le plan de restructuration de la SAR, la nouvelle Direction avait réalisé l’audit comptable et financier des exercices 2019-2020 (gestion précédente) par un cabinet indépendant adopté à l’unanimité par le conseil d’administration.

Le 12 Juillet 2021, dans une correspondance adressée au Président du Conseil d’Administration de la SAR Monsieur Diéne FAYE, Monsieur Khadim BA, Président de Locafrique écrit : «comme annoncé dans votre courrier, l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en sa session du 24 Juin 2021, a décidé à l’unanimité de prononcer la poursuite des activités de la société, assortie d’une proposition d’augmentation de capital à soumettre à l’Assemblée générale extraordinaire pour relever le niveau des fonds propres ».

Monsieur Khadim BA ajoute : «En vue de permettre à la SAR de réaliser son programme d’investissement et de rassurer les partenaires financiers, nous vous réitérons notre volonté de participer à l’augmentation de capital et à exercer notre droit préférentiel de souscription sur les actions nouvelles émises soit 21,76 milliards de FCFA pour un montant total de 64,01 milliards de FCFA ».

Par ailleurs, vu la situation de la trésorerie à la fin de l’exercice de l’année passée (2020), le Conseil d’Administration avait décidé «le 16 Décembre 2020 de procéder à une restructuration financière. Voilà pourquoi, un mandat a été signé entre la SAR et Africa Finance Corporation (AFC) pour la réalisation d’une levée de fonds afin de poursuivre les investissements et de refinancer les dettes de la société » nous apprend une note interne de la SAR du 12 Novembre 2021 qui invite les Administrations a encore approuvé l’augmentation du capital de la société.

Malheureusement, c’est lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la SAR que le président de Locafrique Monsieur Khadim BA a posé un acte qui va à l’encontre de ses engagements pris dans sa lettre du 12 Juillet 2021 adressée au président du Conseil d’Administration.

Aujourd’hui, la Direction Générale de la SAR a pris ses responsabilités pour résoudre ce problème afin de poursuivre les activités de la société conformément à la volonté de la majorité des Administrateurs. C’est l’unique sens qu’il faut donner à la saisine de la Justice.

Les tirs groupés dans la presse visant à ternir l’image de la SAR ne sont que les conséquences des turpitudes du président de Locafrique qui pense, par ses agissements médiatiques, pouvoir gagner la bataille de l’opinion.

D’autant plus que M Khadim Ba par le biais d’une de ses sociétés Dermon oil and Gas doit à la SAR un montant de plus de 29 Mds FCFA qu’il doit impérativement payer avant le 31 décembre 2021, en plus de sa participation à l’augmentation de capital de 21,76 Mds FCFA. Des observateurs bien avertis au ministère des finances avaient flairé que M. Khadim Ba ne sera pas en mesure de sortir la somme totalisant 51,76 Mds pour faire face à ses obligations. D’autant plus qu’il doit une somme considérable à ses fournisseurs que sont Vitol et Lukoil sur des cargos non payés. Il semble être en impayé sur plusieurs banques de la place : BNDE, Coris, Ecobànk, BDK.

La panique est bien palpable et visible à travers les manœuvres d’un groupe d’individus qui se sont bien embourbés dans une affaire dont ils ignorent les fondements.

La démarche de la Direction générale de la SAR et de l’état de recourir au juge de référé, est légale parce qu’approuvée par le Conseil et les Administrateurs.

La recapitalisation est une exigence face à la volonté de relance des activités de la SAR engagée par la Direction, au vu des résultats négatifs provoqués par l’ancienne équipe.

La nouvelle Directrice générale mérite des félicitations car elle a trouvé une perte de 59 milliards et en une année, elle a redressé la société pour avoir des résultats de 6,2 milliard fcfa au 30 juin. 2021. Un exploit !!!

Pourquoi tant de bruits et une politique de terre brûlée parce que l’on est pas en mesure de respecter ses engagements à rembourser la SAR d’une créance due depuis le mois de Mars de 29 milliards FCFA?

Autant de bruit parce qu’on n’est pas en mesure de participer à l’augmentation de capital de 21,76 milliards FCFA ?

La vérité c’est que vraisemblablement M. Khadim Ba ne pourra pas décaisser ces montants avant le 31 décembre en plus des impayés auprès des banques de la place.

M. Khadim Ba pourra t-il s’en sortir au-delà du Buzz médiatique qu’il a voulu créer pour cacher la VÉRITÉ qui finit toujours par triompher comme c’est le cas d’ailleurs avec son propre père qui l’a battu devant la justice? Khadim Ba est un enfant qui refuse de grandir.

Mais, la diversion ne passera pas et la SAR est plus que jamais déterminée à aller jusqu’au bout de ses engagements face aux Administrateurs.

Toutefois, ceux qui ont des difficultés pour pouvoir respecter leurs engagements financiers face à la SAR, peuvent continuer, dans une vaste aisance malsaine, leur tentative éhontée à vouloir manipuler l’opinion pourtant suffisamment gavée de la soupe Locafrique plusieurs fois au-devant de l’actualité, au cours de cette année 2021.

La rédaction de xibaaru