Koeman répond au coup de gueule de Leo Messi

Retenu par le Barça cet été, Lionel Messi n’a clairement pas enterré la hache de guerre avec sa direction. En commentant le départ de son coéquipier et ami Luis Suarez (parti à l’Atlético Madrid), « La Pulga » s’est permis de dézinguer une nouvelle fois ses responsables blaugrana.

Sur Instagram, le sextuple ballon d’or a adressé un beau message d’adieu à l’Uruguayen, n’oubliant pas d’égratigner la direction : « Tu méritais de partir comme le joueur que tu es : l’un des plus importants de l’histoire du club, qui a réalisé des choses importantes à la fois pour le collectif qu’individuellement. Et non se faire virer comme ils l’ont fait. Mais la vérité est qu’à ce stade, plus rien ne me surprend » a écrit l’Argentin.

Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Ronald Koeman a tenu à répondre à la sortie fracassante de Lionel Messi.

« C’est normal que Messi soit triste. Cela fait partie du football, mais le plus important c’est que Leo (Messi) a continué à être un exemple pendant les entraînements et les matches, avec son engagement auprès du club et de l’équipe. Je n’ai aucun doute sur Leo là-dessus » a lâché le technicien néerlandais.

Par ailleurs, le coach s’est expliqué sur le départ de Luis Suarez « Dans un premier temps, on aurait dit que j’étais le méchant du film. Ce n’est pas ça, car dès le premier jour, dès mon appel à Luis (Suarez), je me suis montré respectueux envers le joueur et la personne qu’il est. Il s’est entraîné au meilleur niveau. Je lui ai toujours dit qu’il serait sans doute compliqué pour lui de jouer, mais que s’il restait, il serait un joueur comme un autre dans l’effectif…Ce sont des décisions d’un club » a-t-il dit avant de préciser:

« Avant de signer mon contrat, j’ai pensé à changer certaines choses, mais (le départ de Suarez), ça n’a pas été seulement ma décision, ce sont des décisions qui sont prises avec le club aussi, pour changer l’équipe. Avec Luis, on se respecte, on s’est parlé clairement sur son futur, il a fini par partir à l’Atlético et je lui souhaite bonne chance »