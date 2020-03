KOLDA : La gare routière impose le lavage des mains à ses visiteurs

A la gare routière de Kolda, les entrées et les sorties sont filtrées. Coronavirus oblige. Et depuis la mise en vigueur des mesures du chef de l’État pour mieux contrer la maladie, à la gare routière communale, les responsables ont mis en place un système de sécurité sanitaire. Il s’agit du lavage des mains. A la porte d’entrer comme à celle de sortie, ils est disposé des récipients contenant d’eau et de produit détergents. Ainsi avant d’entrer au garage, le ou la visiteuse est soumise à cet exercice de lavage des mains. Même scénario pour la personne qui sort du garage. Une situation qui oblige les véhicules de descendre les passagers à la pour avant d’entrer. Chauffeurs, passagers et autres, tous sont invités à pratiquer cette règle de vie commune surveillée par des Agents de Sécurité de Proximité (ASP) postés devant les différentes portes de la gâté routière. Sur les lieux, il est constaté l’absence de grands rassemblement à l’intérieur du garage comme avant. Aujourd’hui dans ce contexte de la maladie du coronavirus, on constate une certaine application par un strict respect des décisions du président de la république contre cette pandémie. La gare routière jadis grouillante de monde dans une ambiance festive, a changé de caractère, adoptant du coup un comportement responsable. Le président du regroupement des chauffeurs et transporteurs assure que le respect de ces mesures d’hygiène est une règle imposée au garage et alentours dans l’intérêt de tout le monde. Bounly Vieux Diedhiou appelle les populations et usagers du garage à adopter un nouveau et bon comportement dans ce contexte, tout en accompagnant le chef de l’État dans ses mesures qu’il qualifie de sages. Hormis du dispositif à l’entrée comme à la sortie, un autre point de lavage est installé à l’intérieur du garage pour les mêmes motifs. C’est dire que la gare routière de la commune de Kolda est bien en guerre contre le coronavirus.

ELHADJI MAEL COLY