KOLDA : Le maire décime le PDS dans la commune

Décidément la défection continue au pds de Kolda. A ce jour, certains des militantes et militants libéraux ont rejoint les rangs de l’Alliance Pour la République (APR) section Kolda. Une bonne moisson pour le maire aperiste de la ville de la capitale du Fouladou.. Abdoulaye Bibi Baldé intensifie ses actions de massification du parti APR en recrutant de nouveaux militantes et militants dans ses rangs. Ce sont là des populations du quartier Doumassou dans la commune qui ont décidé de se joindre au maire pour l’intérêt de Kolda. Ces nouvelles adhésions à l’APR sont conduites par Samba Mbaye communément appelé Bathie Mbaye. Avec ses militantes et militants, l’homme est venu avec armes et bagages pour dit-il, soutenir les actions de développement économique et social enclenchées par le maire Abdoulaye Bibi Baldé par ailleurs DG du groupe La Poste. Au meeting de ralliement, ces nouvelles recrues l’APR ont magnifié le travail remarque du maire et son équipe pour mettre Kolda sur les rampes de l’émergence. Malgré tout, ces nouveaux camarades ont invité la maire à assurer l’éclairage public et le curage des caniveaux dans le quartier Doumassou. Face à ses désormais camarades du parti, le maire appelle les uns et les autres au travail loin du folklore pour la massification du parti. Ces nouvelles adhésions promettent une démonstration de force au profit d’Abdoulaye Bibi Baldé, leur beau mentor politique au Fouladou pour les succès de l’APR.

ELHADJI MAEL COLY