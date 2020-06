KOLDA : Trois villages d’une même commune ravagés par la pluie

Des femmes, des enfants des vieillards et autres catégories d’âge, voilà des populations de Kolda qui sont sans toits ni nourriture. Ces populations sont des villages de Saré Koncon, de Sinthiang Lima et de Sinthiang Mansaly.

Toutes ces localités appartenant à la commune rurale de Medina Elhadj, sont complètement ravagées par la pluie et l’effet du vent violent.

Ici, des habitations ont vu leurs toits partir comme du papier en l’air, et des murs et autres palissades mis à terre. Et déjà des vivres et autres biens matériels sont fortement imbibés d’eau. Ce sont là des dégâts importants enregistrés sur les lieux. Il s’y ajoute des arbres fruitiers terrassés par le vent.

Les populations sinistrées sont à reloger dans les écoles qui s’apprêtent à recevoir des élèves candidats pour une éventuelle reprise des cours arrêtés à cause du coronavirus. Dans la tristesse, le désarroi et la désolation, ces populations ne savent à qui se fier. Du coup, la mairie de Medina Elhadj impuissante n’a que la parole du maire pour appeler au secours.

L’État et les bonnes volontés sont invités à réagir vite pour sauver ces nombreux sinistrés qui ont tout perdu sous cette pluie torrentielle avec son cortège de désolation. Aucune perte en vie humaine n’est enregistrée, mais six blessés graves dont une femme enceinte sont sous traitement à l’hôpital de Kolda.

ELHADJI MAEL COLY