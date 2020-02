La cause est noble et citoyenne. Le « Cleaning Day » est une affaire de tous sans clivages politiques, religieuses ou ethniques. Mieux, l’activité doit toujours se faire sans aucune distinction des populations au plan socio professionnel. Ce que le conseiller la présidence a bien compris. Thierno Bocar Baldé était bien de la partie, derrière le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural en présence du préfet et autres différents responsables politiques. Communément appelé Doura Baldé, le conseiller à la présidence a mouillé le maillot sur les actions de collecte et de ramassage des ordures autour du pont Abdoul Diallo. Armé de râteaux et pelles, Thierno Bocar Baldé s’est activé dans le nettoiement du lit du bras de fleuve qui divise la ville de Kolda en deux versants opposés. Ses actions conjuguées à celles de l’association des amis du fleuves et autres populations présentes sur les lieux, ont permis de rendre propres ces lieux. Comme pour dire que l’appel du président Macky Sall à grand rendez-vous d’investissement humain, est tombées dans de bonnes oreilles à Kolda.

ELHADJI MAEL COLY