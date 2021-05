Korité-Bignona : Les Khalifes d’Aïnou Salam parlent des événements de Mars

La communauté Aïnou Salam du vénéré feu Khalife Cheikh Sountou Badji de Sindian a célébré l’Aid El Fitre ce Jeudi à l’instar de la grande majorité des sénégalais. Cependant, les Khalifes Jumeaux n’ont pas fêté la Korité ce jour parce qu’ils ont suivi les instructions d’une commission mais selon les enseignements du coran et du Prophète Mohamed, paix et salut sur lui. D’ailleurs ils s’étonnent du fait qu’il y ait des commissions du croissant lunaire vu que le coran a déjà réglé cette question.

Le Khalife Abdoul Houssein Badji qui a parlé au nom de la communauté estime que les gens ne sont plus dans le respect des prescriptions de l’islam mais dans la recherche de plaisir et d’avantage personnel et c’est regrettable a-t-il déclaré. Sur un autre registre, le Khalife s’est prononcé sur les récents événements survenus dans le pays au mois de Mars et qui ont causé la vie à plusieurs jeunes. Le marabout estime que cela aurait pu être évité si les gens avaient cultivé la paix. C’est la raison pour laquelle il a invité les hommes politiques à éviter de voir juste leurs intérêts personnels.

« Les jeunes qui sont morts dans cette affaires sont partis à jamais et personne ne pourra les ramener alors que leurs familles avaient sûrement espoirs en eux » a sermonné le marabout avant d’ajouter « considérons que c’est la volonté de Dieu mais évitons de provoquer ce genre de situation »

Le marabout a également abordé la question du faux Prophète pour s’indigner de la posture « grave et irrespectueuse » envers le Prophète Mohamed et ses parents de ce dernier qu’il considère comme un banni.

Sur la question de la Palestine, Cheikh Abdul Hussein Badji ne comprend pas la posture de la communauté internationale qui ne fait absolument rien pour arrêter « l’oppression d’Israël vis-à-vis de la Palestine… » Il condamne la posture des dirigeants des grands puissances islamique

Auparavant, le marabout a invité le fidèles à cultiver les relations de bon voisinage et une solidarité à toute épreuve.

L.BADIANE pour xibaaru.sn