Koungheul : les malades de la cataracte bénéficient des largesses d’une ONG

Après le centre hospitalier national de Pikine et les hôpitaux régionaux de Louga et Ziguinchor, la campagne d’opérations chirurgicales gratuites pour soigner la cataracte en collaboration avec le ministère de la santé et de l’action sociale, se poursuit avec l’ONG humanitaire Koweïtienne Direct Aid Society et ses chirurgiens ophtalmologistes et anesthésistes. Ces derniers sont mobilisés pour proposer gratuitement une opération salvatrice à des personnes souffrant de cécité due à la cataracte.

Ainsi, un camp de chirurgie oculaire a été organisé au centre de Santé de Koungheul dans la région de Kaffrine pour opérer les malades de cataracte. Et c’est en partenariat avec le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale du 12 au 15 Décembre 2021.

Le personnel médical participant, dirigé par Dr Moukhtar Badiane, Coordinateur du Programme National de Promotion de la Santé oculaire au ministère de la Santé, a effectué 175 interventions chirurgicales avec son équipe composée de 20 personnes entre chirurgiens et personnel d’appui.

Selon Le chef de la mission, ce camp médical a connu un grand succès sur tous les plans grâce à la disponibilité des outils de mise en œuvre et des médicaments, en plus du lieu qui a été mis à leur disposition tout au long de la campagne. Il a aussi salué le partenariat existant entre le Ministère de la Santé et l’ONG Direct Aid Society qui œuvrent à soulager la souffrance des malades de la cataracte dans cette partie du Sénégal.

De leur côté, les bénéficiaires, ont remercié l’ONG Direct Aid pour ce service social et humanitaire offert aux habitants de la région de Kaffrine, avant de formuler des prières pour leurs bienfaiteurs et une réussite totale de toutes leurs actions.

A rappeler que Direct Aid ex AMA est présente au Sénégal depuis plus 25 ans et intervient aussi dans les domaines de l’éducation, l’hydraulique, l’agriculture, la santé, le social notamment dans la prise en charge des orphelins, des populations défavorisées entre autres.