Nigeria : le célèbre « Roi de Satan » aux 59 épouses est décédé

Simon Odo, un tradi-praticien originaire d’Enugu, connu sous le nom de « Roi de Satan », qui a épousé 59 femmes et a eu plus de 300 enfants et petits-enfants, est décédé aux premières heures de mardi après une brève maladie.

L’un de ses fils, Emeka, a confirmé son décès et a également révélé qu’il est mort à l’âge de 74 ans. Les dispositions relatives à l’enterrement sont en cours, car Simon avait demandé à ce qu’il soit enterré le plus tôt possible et que son corps ne soit pas déposé à la morgue.

« Oui, mon père est mort. Il est décédé mardi matin après trois semaines de…lire la suite ici