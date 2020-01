Kylian Mbappé (PSG), joueur le plus cher du monde…

Selon l’Observatoire du football, Kylian Mbappé, estimé à 265 millions d’euros, est le joueur le plus cher de la planète.

L’Observatoire du football (CIES) a publié ce mardi son rapport hebdomadaire incluant le classement des joueurs les plus chers du monde. Sans surprise, la superstar du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé truste la première place. Le prodige de Bondy est évalué à 265,2 millions d’euros. Le statut de l’attaquant international français (champion du monde), allié à son âge (21 ans), ses performances XXL, sa situation contractuelle et sa résonance médiatique lui confèrent la plus forte valeur marchande de la planète.

Griezmann seul Français avec Mbappé dans le top 10

Si le CIES fixe le prix de Kylian Mbappé à 265 millions d’euros, la valeur estimée de son compère Neymar est en chute libre selon l’organisme de données. L’international auriverde aurait en effet une valeur de 100,4 millions d’euros, ce qui en fait le deuxième joueur le plus cher de Ligue 1. Derrière Mbappé, on retrouve plusieurs jeunes éléments du paysage mondial à fort potentiel, comme Raheem Sterling (2ème, 223,7M€) ou Jadon Sancho (4ème, 168,9M€). Mohamed Salah complète le podium. Antoine Griezmann est le seul Français à intégrer le top 10 avec Mbappé. Rappelons que ces prix fictifs ne déterminent en rien l’indemnité d’un transfert futur, fruit de l’offre et de la demande et d’une négociation entre deux clubs.