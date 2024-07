La CDC s’engage à accompagner Diomaye dans sa politique de logement

La Caisse des Dépôts et Consignations entend accompagner de manière dynamique le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a indiqué lors de la réunion du Conseil des ministres du jeudi 18 juillet 2024, la nécessité de promouvoir et de soutenir les coopératives d’habitat afin d’améliorer la production de logements abordables par notamment la mise à contribution des bailleurs publics et des fonds dédiés à l’habitat social ainsi qu’une meilleure implication de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), de la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS) et d’autres établissements financiers ».

Dans un texte transmis à la presse hier, mardi 23 juillet, la Direction générale de la Caisse des Dépôts et Consignations affirme ainsi prendre « bonne note de cette nouvelle orientation présidentielle et s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour accompagner l’Etat dans sa ferme volonté de doter le maximum de Sénégalais de logements décents, accessibles et de qualité ». Pour ce faire, la CDC s’engage à mettre à contribution son laboratoire d’analyses de matériaux de construction, ses filiales, notamment celles qui exercent dans le secteur de l’immobilier et des BTP, mais aussi ses partenaires techniques et financiers. Et la note de la CDC de renseigner que « Par ailleurs, une démarche ciblée sera entreprise en direction des coopératives d’habitat, des développeurs privés et leurs structures faîtières ».

Dans le même mouvement, informe-t-on, « Une attention particulière sera portée aux préoccupations de la diaspora tout en assurant une bonne répartition spatiale des interventions en étroite collaboration avec les collectivités territoriales ». Qui plus est, pour une meilleure articulation de son intervention et comme préconisé par les plus hautes autorités, la CDC dit s’engager « à développer des synergies avec l’ensemble des acteurs : les collectivités territoriales, la Délégation générale à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU), la SN HLM, la SICAP, les ministères concernés, les concessionnaires de service public et tout autre acteur intéressé ».