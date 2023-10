La chute de Sonko ! Il promet la guerre…et opte pour le suicide

Tout le monde s’attendait à une grande confrontation entre l’armée des patriotes dirigée par Ousmane Sonko et leur ennemi juré, Macky Sall et son régime. Des mots très durs ont été prononcés par Sonko pour qualifier le « Mortal Kombat » ou combat mortel. Le leader de l’ex Pastef parlait de « Thioky fin » qui symbolise l’affrontement final. On s’attendait à voir Ousmane Sonko triompher au finish. Mais la réalité est toute autre. Ousmane Sonko, dans son combat final, a opté pour le suicide. L’homme a chuté devant son adversaire.

Ousmane Sonko, leader de l’Ex parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a révolutionné l’opposition au Sénégal. Il a tout changé. Le dialogue a laissé la place à la violence. Ousmane Sonko a profité du ralliement d’Idrissa Seck dans le camp présidentiel pour occuper la place de leader de l’opposition. D’autant que Khalifa Sall ne semblait pas s’être remis de son séjour en prison et que Karim Wade semble se conformer de son exil doré au Qatar plutôt que de se soucier du sort des Sénégalais. Tous deux avaient été exclus de l’élection présidentielle de 2019.

Autant de circonstances qui ont amené Ousmane Sonko à devenir le leader de l’opposition au Sénégal. Ousmane Sonko, face au régime du Président Macky Sall, a opté pour le radicalisme. Son discours avait fini par séduire la jeunesse sénégalaise désœuvrée qui se reconnaissait en lui. Au plan international, Ousmane Sonko avait fini d’attirer toutes les attentions sur lui, surtout par son discours.

La presse française qualifiait ainsi son combat : « En face, un opposant dont le discours s’est durci, jusqu’à adopter le slogan gatsa gatsa, « œil pour œil, dent pour dent« . Cette presse citait Sonko : « J’ai fait mon testament. Si Macky Sall ne recule pas, soit il nous tue, soit nous le tuons », avait déclaré Ousmane Sonko en janvier, devant une foule de jeunes sympathisants survoltés ». Source journal français l’Express

Sonko défiait l’Etat. Et personne n’osait imaginer un jour la mise à l’écart de la scène politique ou l’arrestation de Sonko. Lui-même disait : « Il n’y aura pas d’élection dans ce pays, ou alors ce sera dans un chaos indescriptible si par des combines judiciaires le président Macky Sall voulait empêcher ma candidature », prévient-il dans un entretien sur la chaîne France 24.

Aujourd’hui, le leader de l’ex Pastef suit de très loin l’actualité politique. Il est en prison et il n’y a pas de chaos indescriptible. Le guerrier de Ziguinchor a perdu. Il a été abandonné par ses partisans qui sont en fuite ou en exil. Ses alliés, censés le soutenir, déroulent leurs activités en fonction de la présidentielle. Les jeunes qui répondaient à ses appels ont fini par se lasser de ses appels à la violence et lui ont tourné le dos.

Le pensionnaire de Sébikhotane est seul, alité dans un hôpital et affaibli. Il a opté pour le suicide. L’homme n’est ni Sankara qui a affronté la mort l’arme à la main ou encore Mandela qui a passé 27 ans en prison pour dénoncer l’Apartheid. Sonko opte pour la grève de la faim…une démarche lâche qui n’honore pas la quarantaine de jeunes morts pour sa cause. Il n’a que l’arme de la grève de faim pour faire parler de lui par ses avocats et obtenir ainsi la liberté.

Ousmane Sonko se rend compte que les Sénégalais lui ont tourné le dos. Actuellement, il ne compte que sur l’opinion internationale, notamment la classe politique française afin qu’elle mette la pression sur Macky Sall pour l’obliger à le libérer. C’est pourquoi, ses avocats adoptent des discours alarmistes pour attirer l’attention sur son cas. Ousmane Sonko est seul dans son combat avec ses avocats. Ses alliés au sein de l’opposition ont les regards tournés ailleurs actuellement. Ils se soucient beaucoup plus de leur participation à l’élection présidentielle de février 2024 en menant la course pour la collecte de parrains.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn