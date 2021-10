Mahmoud Saleh en danger au Palais…La chute du Faucon

Ça chauffe au Palais…Et cela depuis hier. Le Directeur de cabinet du Président, le puissant ministre d’Etat vient de vivre les pires dernières heures de sa carrière politique. Après avoir fait des révélations sur un « troisième » mandat de Macky dont les primaires se jouent aux Locales de 2022, Mahmoud Saleh n’a pas tout de suite réalisé les graves conséquences de sa sortie…Mais la réunion de crise qui a suivi et la sortie de Yakham Mbaye ne plaident guère en sa faveur…

« Macky Sall a été surpris et outré » des propos de son ministre d’Etat, directeur de cabinet, Mahmoud Saleh, selon Yakham Mbaye qui est, pour plusieurs observateurs, la « voix autorisée de Macky Sall ». Quand Yakham Mbaye, le DG du quotidien national « Le Soleil » parle du gouvernement ou de l’APR, c’est Macky qui parle. « Le DG du Soleil n’a jamais été démenti dans ses propos ni par le Palais ni par le gouvernement qui ont des porte-paroles » selon un membre du très stratégique BIG (Bureau d’information gouvernementale).

Yakhalm informe le président

« C’est après coup que le président de la République a pris connaissance des déclarations de Mahmoud Saleh. Et c’est moi-même qui l’ai informé » déclare Yakham avant d’ajouter : « Le Directeur de Cabinet du président de la République a commis une très grosse maladresse. Une faute à la limite… ». Cette accusation de Yakham Mbaye n’est rien d’autre que la conclusion de son entretien de crise avec le président Macky Sall…Si le président avait dit « rien de grave », Yakham n’aurait pas fait cette sortie.

Quand Yakham Mbaye déclare que « c’est incompréhensible, inopportun et absolument maladroit… » c’est parce que le chef de l’état a jugé ainsi les propos de son directeur de Cabinet. Et quand dans la foulée, Yakham Mbaye se précipite dans la presse pour faire étalage de la colère du président contre son ministre d’état…c’est que quelque se trame au niveau Palais. Et selon nos sources, Mahmoud Saleh vit des heures terribles…

Mahmoud Saleh est-il en train de vivre ses derniers instants au palais de la République comme tout-puissant directeur de cabinet du président de la république ? Une source nous informe que le président de la République a eu un long entretien avec Mahmoud Saleh qui a réfuté ses propos. « Il a nié et avancé que ses propos ont été déplacés et sortis de leur contexte » selon une source…qui avance que même Yakham a douté un moment de la véracité des propos attribués à Mahmoud Saleh…

Le président va-t-il saisir cette occasion pour « virer » son cabinet qui multiplie les bourdes ? Depuis le départ la bande à Boun (Mahammed Boun Abdallah Dionne, Mimi Touré, Aly Ngouille Ndiaye, Amadou Ba et Makhtar Cissé) et l’arrivée du clan Mahmoud Saleh et sa TFR (Task Force républicaine), le président Macky Sall est tombé dans le piège du court-termisme de ses nouveaux collaborateurs qui ont une vision limitée de ses objectifs…Et à cela, il faut ajouter le gros déficit de communication entre le sommet et la base…Et Macky Sall veut y mettre un terme.

Selon des sources, la nomination dans la foulée d’Amadou Ba au poste de coordonnateur national de Benno Bokk Yaakaar n’est pas fortuite. Plus personne n’a le droit de parler de Benno sans l’aval de ce nouveau coordonnateur, ni même le tout-puissant Mahmoud Saleh ; Et selon notre source, ceci n’est que le début d’une série de nomination…qui va aussi renouveler le cabinet du président de la république…avec de nouveaux ministres d’état.

