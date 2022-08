La commission de recensement rejette la requête de Yewwi

Déthié Fall, le mandataire de Yewwi Askan Wi, qui voulait fouiller le contenu des caisses de 4 départements au niveau de la commission nationale de recensement des votes, a déclaré que ce «droit», lui a été refusé. Il a fait une déclaration devant le palais de Justice de Dakar.

« De grandes irrégularités ont été notées. Il y a des bureaux de vote où il n’y a ni les signatures du président, de son assesseur, de son secrétaire, ni les signatures des représentants des coalitions. Et dans d’autres bureaux de vote, il n’y a que les signatures du président de son assesseur de son secrétaire, sans aucune signature des représentants des coalitions.

Des irrégularités flagrantes que nous avons présentées au président. Et hier en conférence de presse, compte tenu de ces faits, on avait demandé ce matin à ouvrir toutes les caisses, tous les Pv des bureaux de vote de ces 4 départements. Ce n’est pas une faveur qu’on doit faire aux coalitions, c’est un droit, une disposition de la loi électorale en son article Lo142 (…)

Et c’est ce droit-là qui nous a été refusé par la commission nationale, par le président de la commission nationale. Nous disant qu’on a procédé à la vérification hier et que lui il veut proclamer aujourd’hui à 17 heures. Et il n’est pas dans l’obligation de publier les résultats ce jeudi à 17 heures d’autant plus que les délais courent jusqu’à demain vendredi », a déclaré Déthié Fall dont les propos sont rapportés par Igfm.