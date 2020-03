La communauté Mouride célèbre Mame Diarra Bousso

Ce Jeudi 5 Mars 2020 à Porokhane, la communauté Mouride célèbre Sokhna Diarra, la mère de Cheikh Ahmadou Bamba. La journée sera marquée par des prières et de recueillements dédiée à Sokhna Mariama Bousso plus connue sous l’Enigmatique nom de Mame Diarra Bousso (Diaratou Lah : la voisine de Dieu).

Sokhna Diarra naquit en l’an 1250 de l’Hégire (1833) à Golléré au Fouta. Elle est fille de Serigne Mouhamadou Bousso et de Sokhna Asta Walo Mbacké (Nawel). Sa mère était une femme qui a consacré toute sa vie (environ 130 ans) à l’adoration de Dieu et à la transmission du savoir Islamique.

Sokhna Asta Walo est fille de Ahmadou Sokhna Bousso Mbacké, fils de Mame Maharam Mbacké. De par son père Mouhamed Bousso, fils de Hamad, fils de Aliou Bousso, Sokhna Diarra descend directement d’une lignée dont l’origine chérifienne attestée remonte jusqu’à l’Imam Hassan (Petit-fils du Prophète Mouhamed SAWS), fils de Ali, fils de Abu Talib.

Sokhna Diarra est l’exemple de la femme idéale en Islam. Elle fût très tôt éduquée dans la pure tradition musulmane par sa mère dont les enseignements étaient réputés partout. Elle maîtrisa le Coran chez elle et allia à la fois les sciences théologiques et les tâches quotidiennes inhérentes à la vie d’une femme dans la société. En elle, se trouvait déjà à bas âge un condensé de valeurs qui doivent caractériser la femme musulmane : le savoir, la piété, la droiture, la soumission exclusive à Dieu le Guide Suprême. Elle se singularisa ainsi au sein de sa famille par sa douceur, sa gentillesse, son affabilité et sa disponibilité envers tous.

Son engagement et sa détermination à se conformer quoiqu’il advienne aux instructions de la charia sont connus de tous et chantés par les grands poètes mourides comme Serigne Moussa Kâ, Serigne Mbaye Diakhaté, etc. Ce qui signifie qu’elle menait une intense activité pieuse. Ce qui n’entrava en rien sa soumission totale à Serigne Mor Anta Sally Mbacké.

Aujourd’hui Serigne Mountakha Bassirou assure avec brio l’organisation du Magal. A ses côtés se distinguent ses frères Serigne El hadji Fallou, Serigne Issakha ; ses fils (et neveux) dont Serigne Moussa Nawel et tous ses frères surtout Serigne Bassirou Mbacké Porokhane qui assure chaque année la coordination de ce grand rendez-vous. Il est bien de noter qu’à notre connaissance les lieux de pèlerinage dans le village sont : le Mausolée, le puits et le ngui guiss (un arbre situé à la périphérie du village où Serigne Touba avait l’habitude de se retirer).