La DSCOS envoie devant le tribunal une mère de de six (6) enfants pour…

Des larmes ont coulé à flot, ce lundi, à la salle 1 du palais de justice de Dakar, abritant le tribunal des flagrants délits. Toute l’assistance a éprouvé de la peine pour la dame Fatimata Ndiaye. Cette mère de famille, vendeuse de poisson de son état, comparaissait pour les délits de défaut d’autorisation de construire et de violation de sommation de construire. En effet, la prévenue qui avait entamé des constructions irrégulières. Ainsi, elle a été sommée par la direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (DSCOS) d’arrêter les travaux. Mais cette dernière a été surprise de voir la dame qui a fait la sourde oreille malgré ses directives. Ainsi, pour son entêtement, la DSCOS l’a traduit en justice.

Attraite, ce lundi, à la barre des flagrants délits de Dakar, les raisons évoquées par la dame Fatimata Ndiaye ont ému plus d’un. « Je n’avais plus où habiter. J’ai été expulsée parce que j’avais des arriérés de loyer. Je voulais louer une chambre. Mais aucun bailleur n’a voulu me donner sa chambre avec mes six enfants. À chaque fois que je leur dise que j’ai six enfants, ils se désistent », dit-elle sereinement. À l’en croire, c’est pour cette raison qu’elle a bravé l’interdit pour avoir un toit où habiter avec ses enfants.

Même le procureur n’est pas resté insensible aux explications de la prévenue, selon Actusen. « C’est moi qui t’ai placée sous mandat de dépôt parce que je n’avais pas le choix. Tu as défié l’autorité et il fallait que la loi soit appliquée. Quand tu m’as expliqué ta situation, j’avais de la peine pour toi. Même quand je suis rentré chez moi, je ne cessais de penser à toi », soutient le représentant du ministère public qui a requis l’application de la loi.

Pour l’avocat de la défense, Me Bamar Faye, sa cliente n’a pas poursuivi les travaux pour défier l’autorité mais elle était dans un état de nécessité. À en croire la robe noire, depuis la période de la pandémie elle n’a plus aucune nouvelle de son mari. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle est restée des mois sans payer le loyer, a souligné Me Bamar Faye. Par conséquent, il a sollicité la clémence du tribunal. Ce dernier, en rendant son délibéré, a fait preuve de bienveillance en dispensant la dame Fatimata Ndiaye de peine de prison. Elle a été condamnée à payer une amende 100.000 assortis du sursis.