Mesures contre l’insécurité routière : Mansour Faye contredit Amadou Ba

Annoncé à 16h, le conseil interministériel sur la sécurité routière n’a finalement démarré qu’aux environs de 20h. Il fallait, pour justifier ce retard, « une petite coordination » avait décliné le Premier ministre, Amadou Ba. Une petite coordination qui n’a malheureusement pas empêché une confusion dans la lecture du communiqué final.

En effet, en livrant les conclusions des concertations, le Premier Ministre a annoncé 22 mesures. Lesquelles mesures qui sont dans le communiqué remis aux journalistes par les services du PM et qui justifie que tous on annoncé « les 22 mesures du gouvernement ». Mais à la lecture du communiqué en langue nationale par le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, ce dernier a annoncé « 23 mesures » . Mesures que l’on retrouve dans le communiqué remis à la presse par les services du MITTD.

À la lecture des deux communiqués, il apparaît que le point invitant « le ministre des forces armés, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances, le ministre des transports, de mener des concertations idoines avec les acteurs pour proposer un plan d’assainissement du secteur » se trouve dans le communiqué lu par le MITTD et non dans celui du PM. En tout état de cause la presse qui a fait le pied de grue pendant 8h tours d’horloge a été induite en erreur, commente Dakaractu.