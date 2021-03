La DSE-APR Espagne condamne la politisation de l’affaire Sonko

La Délégation des Sénégalais de l´Extérieur de l´Espagne-DSE APR Espagne examinant la situation nationale suite aux évènements survenus au Sénégal depuis le dépôt de la plainte pour viol opposant une concitoyenne et Ousmane Sonko Président de Pastef, décide de transmette le présent communiqué.

A la suite des pertinentes analyses des camarades responsables, la DSE APR Espagne estime que c´est une affaire purement privée entre deux compatriotes. Il appartient donc à la justice de poursuivre toutes les procédures nécessaires pour mettre la lumière sur les déclarations de la plaignante.

Par ailleurs, la DSE APR Espagne,

➢ Condamne fermement la politisation de cette cause privée avec les discours de l´accusé appelant à la mobilisation, à la violence et à la résistance.

➢ Condamne également les incriminations non fondées portées contre les Institutions à travers le Président Macky Sall, le Ministre de l´Intérieur, le Procureur de la République et l´Assemblée Nationale, représentant les pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire de notre pays

➢ Condamne enfin avec la dernière énergie le climat d´insécurité, les violences, destructions et dégâts incalculables causés par les manifestants ayant répondu aux appels de leur leadeur.

Par la même occasion, la DSE APR Espagne exige le respect de nos Institutions, et particulièrement le Pouvoir Judiciaire, pour lui permettre librement d´exercer le droit afin d´apporter la lumière sur ce dossier.

La DSE APR Espagne, à travers tous les responsables,

➢ Manifeste son soutien indéfectible à son Excellence le Président Macky Sall qui n´n’a absolument rien à voir avec toutes ces accusations injustifiées et non argumentées émanant d´un homme qui reconnaît avoir fréquenté le lieu des supposés faits.

➢ Renouvelle son engagement, sa loyauté et sa fidélité à son Excellence Macky Sall, Président de notre parti, dont la seule et unique préoccupation est de faire face aux deux défis majeurs immédiats : vaincre la pandémie du Covid-19 qui ne cesse de faire des victimes, et assurer la santé et le bien-être des populations de notre PATRIE.

➢ Réitère son attachement son engagement et sa détermination, pour continuer à accompagner notre président pour la réussite de sa noble mission.

➢ Réaffirme la volonté et l’esprit d’ouverture pour soutenir le programme du Président de la République et assurer la réalisation de l´émergence du Sénégal.

La DSE APR Espagne dans son ensemble,

➢ Se félicite des succès reconnus au Président Macky Sall et à son Gouvernement dans les différents projets de la vie économique et sociale de notre pays.

➢ Salue le leadership de Monsieur le Président de la République au niveau régional et mondial.

Enfin, la DSE APR Espagne à l´unanimité lance un appel à la mobilisation de tous les camarades militants de l´APR, du Benno Bokk Yaakaar et de la grande majorité présidentielle.

Et à tous les concitoyens aussi, nous lançons un appel au calme. À la sérénité, à la solidarité et à l’unité nationale pour l´intérêt de notre nation.

Vive le Sénégal, vive le Président Macky Sall.

Fait à Madrid, le 03 mars 2021

Pour la DSE APR Espagne

Professeur Aboubacry KANE

Vice-Coordonnateur